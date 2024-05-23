國會改革修法「執政黨發動學運對付在野黨」 藍委吳宗憲：真的很蠢

國會改革法案自17日審查以來，朝野衝突不斷，立委在國會殿堂扭打成一片，到如今場外更不斷聚集抗議群眾，批審查黑箱。國民黨立委吳宗憲就直言「真的很蠢」，執政黨發動學運其實是滿好笑的事。

吳宗憲在22日上政論節目《民間特偵組》接受專訪，主持人問說，看到那麼多學生在立法院外面，「會不會覺得哇塞，執政黨撂人來對付自己的政府？」吳宗憲認為，這在世界上是非常罕見的事，「那沒關係，他們要這樣玩就這樣玩吧」。

吳宗憲舉例，疫苗採購不公布，那才叫黑箱，民眾都想知道採購過程發生什麼事，又比方獵雷艦採購出了什麼問題，為何涉及弊案的慶富少東陳偉志已被通緝，還可以跑掉到現在一直找不到人？

「潛艦有沒有弊案？如果你今天這些都沒關係，你就讓行政院亂搞，然後你來反國會改革，我就沒話說，是你自己選擇，你如果都OK，這個政府怎麼搞都沒關係，因為它叫民進黨政府。」

他表示，如果行政院怎麼搞都不在乎，「好吧，那這是你的選擇，我無話可說，可是如果你覺得政府也應該要在法律的範圍內受監督好好做事情，那其實沒有必要出來反這個當年民進黨都全力支持的法案。」

吳宗憲進一步指出，執政黨用很淺碟的宣傳口號來洗腦一般人，他感嘆現代人對於資訊的取得不願意花力氣去了解事件的前因後果，當民眾被告知立法院在搞黑箱、搞暴力，大家都討厭這些行為就上街頭了。

他也呼籲去現場的學生，「當人家說國民黨黑箱的時候，你有沒有想到為什麼要通過調查權、聽證權？國會改革的這些東西，以前民進黨大聲疾呼，為什麼現在又說不用了？」