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網傳「選罷法修正案已二讀通過」查核中心：錯誤消息

中央社／ 台北23日電

立法院近期審理國會改革相關修法引起諸多討論，社群平台傳出「選罷法修正案提高罷免門檻已二讀通過」，對此事實查核中心則闢謠，「立法院並無討論或完成二讀通過該法案。」

立法院審議國會職權行使法修正草案引發爭議，會場內朝野立委爆發激烈肢體衝突，會場外也聚集民眾聲援，立法院於5月17、21日陸續二讀通過總統國情報告常態化、質詢答覆不得藐視國會、強化人事同意權、立法院調查權等多項內容。

沒想到5月21日社群平台臉書、Threads流傳，選罷法修正案已經二讀通過，原罷免門檻只需該區選舉人同意票數4分之1，現在提高到要超過該罷免者當選票數。

事實查核中心表示，根據立院議事暨公報資訊網，該修正案是5月17日院會的報告事項，按照程序委員會意見交內政委員會審查，目前內政委員會尚未排審，立院並無討論或完成二讀通過該法案。

查核中心也採訪法案共同提案人，國民黨立委徐欣瑩辦公室法案主任歐陽豪。他表示，網路上稱「已二讀通過」是錯誤訊息，目前僅在本期會議上朗讀標題後過一讀，送內政委員會審理，沒有排入院會表決二讀通過。

民進黨立委洪申翰也說：「該案目前列為5月17日的報告事項，僅在院會宣讀報告後通過一讀，送交委員會審查，5月21日時並無二讀或是表決討論通過。」

立法院 罷免 選罷法

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