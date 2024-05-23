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「我是你接生的」立院外抗議遇台大醫 男大生懇求：別告訴我媽媽

聯合新聞網／ 綜合報導
國會改革法案自17日審查以來，朝野衝突不斷，圖為公民團體5月21日在青島東路的抗議現場，高呼並高舉「沒有討論不是民主」、「國會亂權」等標語。聯合報系記者黃義書／攝影
國會改革法案自17日審查以來，朝野衝突不斷，圖為公民團體5月21日在青島東路的抗議現場，高呼並高舉「沒有討論不是民主」、「國會亂權」等標語。聯合報系記者黃義書／攝影

國會改革法案自17日審查以來，朝野衝突不斷，立委在國會殿堂扭打成一片，暴力新聞躍上外媒版面。台大婦產科醫師施景中21日現身國會外面抗議現場，一名年輕人看到他的名牌，驚訝表示「我是你接生的，我媽媽常常提到你」，並拜託施景中不要讓母親知道有來抗議現場。

施景中在臉書上指出，他21日於國會外面抗議現場和一位年輕的EMT救護人員相談甚歡，過程中對方突然發現他的名牌，大喊「原來你是施景中醫師！我是你接生的，我媽媽常常提到你」。

施景中表示，這位由他接生的年輕人現在已念大學，甚至長得比他高大。他告訴施景中，之所以想學EMT考取證照，是因為想和媽媽一樣可以救人，而媽媽正好就是施景中醫院的同事，當年曾為了救治SARS病人而染疫，幸好最後康復。

男學生特別拜託施景中不要讓媽媽知道他有現身抗議活動，否則「一定會很擔心、或生他的氣」。施景中感慨表示，立院爆發肢體衝突是大人的錯，「我們沒有守護好這個國家，讓你們出來站在街頭颳風淋雨，你的母親怎麼還可能會對你生氣？」

施景中也說本周五（24日）院會將續審國會改革五法，預期會有更多的學生會加入抗爭，「請原諒我們大人，在年初投票的時候造成的過錯，逼得你們要走上街頭。我們一定會彌補你們，如果有危險，請讓我們在前面承擔，我們會在現場保護好你們」。

台大 國會改革 婦產科 施景中 醫師

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