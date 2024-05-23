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明將再爆表決大戰…藍議場守夜 民團集結挺綠
立法院會明天（廿四日）將繼續處理國會改革法案，審查聽證權、刑法增訂國會藐視罪等條文，朝野為新一波議事攻防暖身備戰，國民黨團總召傅崐萁昨晚已率藍委在議場前排隊守夜，要搶排案權；民進黨團將祭出海量登記發言戰術，並準備「祕密武器」，訴求公開透明，相關民間團體發動明集結立法院聲援民進黨，國會將再上演表決車輪戰。
傅崐萁表示，國會改革表決版本很多當年民進黨也曾提出，司法委員會也是從早審到傍晚，「民進黨一來就在罵人」，根本不想審法案。民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨委員前天發言權被立法院長韓國瑜沒收，會持續捍衛發言權。
立委在院外大打輿論戰，藍委吳宗憲說，民進黨抨擊在野黨提的法案可直接調查人民，恐成為「查水表條款」，但國會調查是針對大型企業，不會調查麵店老闆、一般人民，綠委根本胡說。
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