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卓揆拜會韓院長 首度面對面

聯合報／ 記者唐筱恬林縉明侯俐安／台北報導
行政院長卓榮泰（前左）昨天拜會立法院長韓國瑜（前右）。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（前左）昨天拜會立法院長韓國瑜（前右）。記者邱德祥／攝影

國會改革修法朝野大戰暫歇，行政院長卓榮泰昨天依慣例拜會立法院韓國瑜，兩人首度面對面溝通。卓榮泰說，人民會希望看到行政立法溝通順利、中央地方團隊配合良好；韓國瑜則稱「吵吵鬧鬧終究會過去」，為長遠著想，好好規畫、留下建設或影響，才對人民有益。

卓榮泰昨率副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、副秘書長王貴蓮及發言人陳世凱，拜會韓國瑜及立院副院長江啟臣。韓、江特別到立法院一樓正門接待。

朝野為了國會改革爭鋒相對到前天深夜，民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄昨等待卓榮泰時，與韓國瑜、周萬來等人有說有笑，吳思瑤問韓國瑜「有沒有休息一下？」韓微笑點頭示意。

雙方步入立院會客室時，韓國瑜說，卓榮泰責任重大，未來會很辛苦。卓榮泰感謝立法院排定五月卅一日院會讓行政院進行施政總質詢，接著稱「行政院新團隊沒有蜜月期」，將加速解決具急迫性且爭議較少的福國利民法案，其中「打詐四法」希望立法院能盡速通過。

卓榮泰曾任第四、五屆立委，韓國瑜先歡迎卓榮泰「回娘家」。韓國瑜接著提出三大關切重點，包含全台環島高速鐵路連網不能再等、打通中央山脈讓西台灣及東台灣的生命力暢通，還有台灣下一代雙語教育，希望台灣的孩子可以像新加坡一樣用中文走遍華人圈，用英文走遍全世界。

對於未來朝野如何合作？卓榮泰表示，除了要求行政團隊秉持行政中立、依法行政，更要做到誠意溝通、人民優先，「期望將來行政、立法兩院能夠彼此合作、互動良好，帶給人民新的期待」。韓國瑜則稱，三黨為了國家利益的立場一致，希望在第二會期能將政治性、衝突高的議題往後挪，共同推動福國利民法案。

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