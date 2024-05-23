柯建銘：合憲前 賴總統不去立院國情報告

賴清德總統是否到立院國情報告？即將攤牌。民進黨立院黨團總召柯建銘昨接受網路節目「齊有此理」專訪表示，面對在野黨在國會強行要通過一連串違憲法案，民進黨會提出釋憲，他判斷「合憲前，賴清德恐不會赴立院國情報告」。

黨政人士重申，賴清德態度不變，如同賴曾說過的，只要立院邀請，根據憲法和現行法律安排，會欣然赴會。

柯建銘昨接受專訪表示，總統到立法院國情報告是依據「憲法」，不是來備詢的，如果合法合憲，賴清德總統一定來；被問到在釋憲結果出爐前，賴清德是否不會來國會？柯反問主持人，「假如妳是賴總統，你會來喔？不可能吧！」

柯建銘表示，在野黨現在瞎搞，關鍵條文包括要求總統國情報告即時回答，還要納入調查權、聽證會、藐視國會罪，難道是要對賴清德口頭質詢、即問即答，再以虛偽陳述抓起來，等八年卸任後再關嗎？他也思考，除了針對法案內容釋憲外，程序問題是不是也可以釋憲。

柯建銘昨在民進黨中執會指出，原本在野黨盤算十七日通過所有國會擴權法案，最快廿四日就要賴到立院國情報告，「在民進黨團奮勇作戰下，這個計畫不會實現了。」

藍：除非解釋違憲 賴須守法

國民黨立委李彥秀批評，柯建銘根本把自己當太上大法官，總統赴立院國情報告是三黨共識，賴清德也允諾前來，「即問即答更曾是民進黨長期主張，民進黨是忘記了還是害怕想起？」除非未來被解釋為違憲，三讀後就是國家法令，任何人都要遵守，包括賴清德。國民黨立委楊瓊瓔說，賴清德是罕見的「雙少數」總統，對在野過半的國會，本就有義務更積極跟民意溝通。