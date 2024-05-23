行政院長卓榮泰拜會韓國瑜 緩解朝野緊張

為緩和朝野緊張氣氛，行政院長卓榮泰昨（22）日前往立法院拜會院長韓國瑜，兩人首度面對面溝通。卓揆表示，與韓國瑜已達共識，政院、立院要將福國利民法案、政策放在最優先，有爭議的希望先擺在一邊，讓國人可以看到一個有效率的國會。

近來因為國會改革法案，朝野氣氛緊張，立法院爆發嚴重衝突，卓榮泰昨日臨時新增行程，與行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫赴立法院拜會，韓國瑜親自到正門迎接，雙方展現善意。

卓榮泰強調，新內閣團隊將展現高度行動力，優先針對民眾迫切需要且較無爭議部分，推出更多福國利民的政策，同時依據立法院經過程序正義所通過的法案，秉持「行政中立、依法行政」原則，維護憲政體制。

在朝野互動方面，卓榮泰表示，相信在行政院、立法院，及中央與地方政府彼此合作下，一定可以為人民與國家帶來新希望。

卓榮泰也特別拜託韓國瑜，並提及打詐四法，他表示，行政院在前兩周已送出相關修法與立法，希望能盡速完成修法。

卓榮泰表示，在未來打詐四法通過後，政府手上更有工具來解決民眾心中非常痛恨的詐騙問題，這是政府展現決心、向人民負責的作法，也是第一個值得共同努力的事情。