藍批綠拖延國會職權修法 「就是不想讓賴總統赴立院」

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，有關總統赴立法院國情報告，在合憲之前總統賴清德不赴立法院。國民黨文傳會主委李彥秀今天說，民進黨現在拖延國會職權行使相關修法的目的，就是不想讓賴總統到立法院。

立法院24日將繼續處理藍白所提國會職權行使相關修法，其中包含總統赴立院國情報告，國民黨主張先總統國情報告，然後才是行政院長的施政報告。

但李彥秀今天下午表示，國情報告可能不是現在，因為31日已經排定行政院長報告，這是朝野共識，所以不能改，但希望今年一定要實現第一次總統國情報告，以後總統才會每年都來，如果今年不來，以後可能就沒有機會了。

李彥秀也說，民進黨表面上支持國情報告，但現在拖延國會職權行使相關修法的目的，就是不想讓賴總統到立法院，等拖到7月底，若國會職權行使相關修法沒有過，以後就不是慣例。民進黨在想什麼，其實大家不是看不懂，就是將透過大法官釋憲，讓現在立法院修的法，全部都沒有用。

此外，針對網路上出現擬罷免國民黨立委徐巧芯、馬文君，並把立法院長韓國瑜拉下來的聲音，李彥秀說，如果因為立法院討論議案有不同的意見，就要罷免，這太無限上綱，而且與當初罷免權的設計及原意不同。

李彥秀指出，如果大家對法案有不同意見，就要不斷濫用罷免權，這也太不尊重每位立委背後的民意基礎，民進黨一次又一次的無限上綱，扭曲、濫用罷免權力，這對社會安定不好。

李彥秀強調，國民黨推動國會調查權的目的，是希望針對過去一些沒有機會讓人民了解的案子，透過賦予國會調查權，釐清、回歸真相，讓立法院有足夠的權力，了解人民想要了解的弊案。