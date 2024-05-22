快訊

醫專生挑鄭捷案10周年中捷犯案 檢警認定「預謀隨機殺人」訊後聲押

奧地利突然不認我國際駕照！外交部：奧國也將不能持照在台開車

9縣市山區大雨持續到晚間 慎防雷擊及強陣風

藍批綠拖延國會職權修法 「就是不想讓賴總統赴立院」

中央社／ 台北22日電

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，有關總統赴立法院國情報告，在合憲之前總統賴清德不赴立法院。國民黨文傳會主委李彥秀今天說，民進黨現在拖延國會職權行使相關修法的目的，就是不想讓賴總統到立法院。

立法院24日將繼續處理藍白所提國會職權行使相關修法，其中包含總統赴立院國情報告，國民黨主張先總統國情報告，然後才是行政院長的施政報告。

但李彥秀今天下午表示，國情報告可能不是現在，因為31日已經排定行政院長報告，這是朝野共識，所以不能改，但希望今年一定要實現第一次總統國情報告，以後總統才會每年都來，如果今年不來，以後可能就沒有機會了。

李彥秀也說，民進黨表面上支持國情報告，但現在拖延國會職權行使相關修法的目的，就是不想讓賴總統到立法院，等拖到7月底，若國會職權行使相關修法沒有過，以後就不是慣例。民進黨在想什麼，其實大家不是看不懂，就是將透過大法官釋憲，讓現在立法院修的法，全部都沒有用。

此外，針對網路上出現擬罷免國民黨立委徐巧芯、馬文君，並把立法院長韓國瑜拉下來的聲音，李彥秀說，如果因為立法院討論議案有不同的意見，就要罷免，這太無限上綱，而且與當初罷免權的設計及原意不同。

李彥秀指出，如果大家對法案有不同意見，就要不斷濫用罷免權，這也太不尊重每位立委背後的民意基礎，民進黨一次又一次的無限上綱，扭曲、濫用罷免權力，這對社會安定不好。

李彥秀強調，國民黨推動國會調查權的目的，是希望針對過去一些沒有機會讓人民了解的案子，透過賦予國會調查權，釐清、回歸真相，讓立法院有足夠的權力，了解人民想要了解的弊案。

國情報告 李彥秀 立法院

延伸閱讀

金管會新主委首備詢 李彥秀關切壽險業淨值比3%能否調

蔡英文國債鐘負債創紀錄 李彥秀：留給台灣人的畢業禮物

朱立倫仍未鬆口出席520就職 李彥秀：期待執政黨善意

賴清德兩岸路線走向更獨斷 李彥秀：喝珍奶已成過去式

相關新聞

趙少康批綠拒絕理性審查：藍白不能辜負60%民意付託

立法院會昨挑燈夜戰續審國會改革法案，部分條文完成二讀。中廣前董事長趙少康今天表示，為了謀取一黨的政治利益，民進黨用假消息...

影／綠議員問支持藐視議會？ 蔣萬安爆氣嗆雙標挨批反質詢

立法院朝野近期因國會改革法案爆發衝突，台北市長蔣萬安今赴議會總質詢首日也頻頻被問其立場，民進黨議員林延鳳質詢是否支持藐視...

國會改革法案被批黑箱 賴士葆：疫苗採購封存30年才叫黑箱

昨日立法院會續審國會改革法案，場外聚集抗議群眾，批審查黑箱。國民黨立委賴士葆今日表示，審查黑箱非事實，疫苗採購資料被封存...

國會職權修法續審引發抗議 林志潔設新竹連儂牆

立法院昨天續審國會職權行使法修正草案，多個民團號召於立院外集結抗議。對此，國立陽明交通大學特聘教授林志潔今天在服務處設立...

蔣萬安總質詢激戰綠議員 堅定喊：我支持國會改革法案

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，針對立法院國會改革法案，綠營議員批評國會改革法案，要互相討論，不能逕付二讀、三讀都不討論...

內政部政次答不出早餐吃什麼 黃捷虧藐視國會虛偽陳述

立法院會昨天繼續處理國會改革法案，藍白兩黨力拚月底前完成三讀程序，民進黨立委黃捷今天表示，按照國民黨團、民眾黨團提出的修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。