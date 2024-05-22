快訊

醫專生挑鄭捷案10周年中捷犯案 檢警認定「預謀隨機殺人」訊後聲押

奧地利突然不認我國際駕照！外交部：奧國也將不能持照在台開車

9縣市山區大雨持續到晚間 慎防雷擊及強陣風

國會職權修法 綠白秀圖表隔空攻防

中央社／ 台北22日電

立法院朝野攻防國會職權修法版本，民眾黨團主任陳智菡昨天透過臉書秀出圖表，質疑民進黨醜化在野黨推動陽光法案的勇氣與決心。民進黨今天也用圖表反擊，指民眾黨居然還在幫惡法護航。

民眾黨團主任陳智菡昨天透過臉書，秀出國會職權修法現行條文、藍白版本與民進黨團版本。她表示，國會改革法案其中一個重點，就是公務人員、政府官員不得在國會聽證備詢時說謊、蓄意隱匿，如果確有違法，經過委員提案、連署，並通過立法院會決議，才會有下一階段的處罰。

陳智菡指出，這些法案通過後，無論誰執政，受到的規範是一樣，將墊高違法亂紀、用機密等黑箱方式掩蓋真相官員違法的成本。

陳智菡表示，民主國家的立法與行政部門講究權責分立與制衡，這就是現在的國會改革在做的，民進黨不但嚴重自我限縮、閹割立法權，還不斷醜化在野黨推動陽光法案的勇氣與決心。

陳智菡提到，因為他們想繼續以機密、黑箱來穢亂台灣的民主法治，才會連總統到國會國情報告依序作答、強化人事審查權都不同意，連記名表決都要擋。她強調，期待黑暗時代趕快過去，讓陽光照進國會。

民進黨今天在臉書發文反擊，批民眾黨幫惡法護航，並質疑條文定義不清，都是藍白說的算，軍隊、人民、企業的機密資料，藍白想看就看，且羞辱極具社會聲望的大法官提名人。

民進黨質疑，「立法院職權行使法」第25條藐視國會罪，反質詢跟虛偽陳述都是不確定的法律概念，違反憲法的明確性原則，是否違法都是藍白自由心證，藍白不高興就可以「連續處罰」官員新台幣2萬元到20萬元。

民進黨說明，條文中的「政府人員」定義模糊，若不小心惹怒藍白，除了正式官員，政府的約聘、臨時人員也可能成為藍白開刀對象，無限上綱處罰範圍。

民進黨提到，藍白版本的「立法院職權行使法」第47條修正，立委可以要求政府、部隊、法人、團體或社會關係人交出相關檔案資料，台灣任何機密隱私都是藍白的掌中物，根本是假聽證調查之名，行侵害人權之實。尤其是軍隊機密，「藍白究竟要把軍事機密交給誰看？」

民進黨強調，針對人事同意權，藍白用訊問刑事證人的方式，對待社會上聲譽卓越者的大法官提名人，將法律條文變成羞辱專業人士的工具，這根本不是「完整的人事同意權」，而是「行羞辱之實的太上皇權」。

民進黨 藍白 陳智菡

延伸閱讀

蔣萬安議會舌戰國會改革！綠轟「藐視議會」 蔣反批雙標

綠營提藐視議會 蔣萬安嗆：若反藐視國會為何還提？

趙少康批綠拒絕理性審查：藍白不能辜負60%民意付託

柯建銘：若有程序正義 民進黨絕對少數服從多數

相關新聞

趙少康批綠拒絕理性審查：藍白不能辜負60%民意付託

立法院會昨挑燈夜戰續審國會改革法案，部分條文完成二讀。中廣前董事長趙少康今天表示，為了謀取一黨的政治利益，民進黨用假消息...

影／綠議員問支持藐視議會？ 蔣萬安爆氣嗆雙標挨批反質詢

立法院朝野近期因國會改革法案爆發衝突，台北市長蔣萬安今赴議會總質詢首日也頻頻被問其立場，民進黨議員林延鳳質詢是否支持藐視...

國會改革法案被批黑箱 賴士葆：疫苗採購封存30年才叫黑箱

昨日立法院會續審國會改革法案，場外聚集抗議群眾，批審查黑箱。國民黨立委賴士葆今日表示，審查黑箱非事實，疫苗採購資料被封存...

國會職權修法續審引發抗議 林志潔設新竹連儂牆

立法院昨天續審國會職權行使法修正草案，多個民團號召於立院外集結抗議。對此，國立陽明交通大學特聘教授林志潔今天在服務處設立...

蔣萬安總質詢激戰綠議員 堅定喊：我支持國會改革法案

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，針對立法院國會改革法案，綠營議員批評國會改革法案，要互相討論，不能逕付二讀、三讀都不討論...

內政部政次答不出早餐吃什麼 黃捷虧藐視國會虛偽陳述

立法院會昨天繼續處理國會改革法案，藍白兩黨力拚月底前完成三讀程序，民進黨立委黃捷今天表示，按照國民黨團、民眾黨團提出的修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。