國會職權修法續審引發抗議 林志潔設新竹連儂牆
立法院昨天續審國會職權行使法修正草案，多個民團號召於立院外集結抗議。對此，國立陽明交通大學特聘教授林志潔今天在服務處設立連儂牆，讓民眾留言，一起守護民主程序。
立法院審議國會職權行使法修正草案引發爭議，會場內朝野立委爆發激烈肢體衝突，會場外多個民團號召民眾於立法院外集結，要求國會尊重人民心聲。
林志潔今天在臉書（Facebook）發文表示，因許多人要上班、上課，無法到台北參與集結，因此在她的服務處設置「新竹守護民主連儂牆」供民眾留言，後續會將這些民眾意見送到立法院，一起守護民主程序。
林志潔指出，留言版已設置於新竹市民權路117號，除了讓民眾留言，現場也有手舉牌可供民眾使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言