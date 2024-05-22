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國會職權修法 苗博雅：未設制衡恐影響民眾企業權益

中央社／ 台北22日電
台北市議員苗博雅。聯合報系資料照片
台北市議員苗博雅。聯合報系資料照片

立法院國會職權修法引發討論，北市議員苗博雅說，調查權未設邊界範圍、立院未嚴謹討論，修法過程如火車過站，恐擴張個別立委權力，且未設制衡機制，可能影響民眾、企業權益。

社會民主黨籍台北市議員苗博雅今天接受中央社Podcast平台「中央社好POD」專訪，隨後接受中央社記者訪問，表示沒人否定立法院應有調查權，但其實立院職權行使法早有相關規定。

苗博雅指出，任何權力都不能無限上綱，立法院會昨天處理立院職權行使法部分條文修正草案，調查權所規範的邊界範圍就很重要，若無限上綱，台灣恐變一權獨大。

苗博雅舉例，立法院調查權可否調閱司法機關偵辦中案件，這會出現憲政爭議，因釋字第585號已提到且設下「一條線」，但台灣民眾黨立委黃國昌版本拿掉此線，這是憲政制度重要變動，應要好好討論。

苗博雅說，此修正草案過程如此草率，如臨時拼湊條文送立法院會，立法院有調查權可調資料，但邊界範圍是否擴及民眾等，值得審慎討論。

苗博雅指出，以媒體而言，因報導挨告進司法程序，媒體在法院要求時可以不用揭露吹哨者身分，但以修正草案來看，若立法院委員會要求揭露，媒體不願意就會被罰。

苗博雅表示，最大問題並非立法院有無調查權，而是針對修正草案邊界範圍細緻度，沒有認真嚴謹討論，反而如火車一路過站，立院委員會不討論、政黨協商沒結論，後續才拼湊相關版本，是非常草率的立法。

苗博雅說，修正草案在國防及國安機密間該如何取得平衡，只要立委質詢且不用組調查小組，經委員會主席裁示，就可針對密件解密，導致公務員及官員面臨法律衝突，因此修正調查權的合理邊界範圍一定要討論。

苗博雅表示，此修正草案實質內容也有問題，恐擴張個別立委權力，1名立委加1名主席裁示就可以解密國家機密，如果要提供新武器給立院，就應設制衡力量，否則將導致憲政制度傾斜，立法院修法就是擴大立委權力，卻無制衡力量。

苗博雅指出，針對此修正草案，在台灣的外商企業也在觀望，若依通過草案內容將納入法人如營業公司，可能導致「關說」立委有更多武器可針對民間企業，如多數黨把此工具握在手上，要由誰制衡。

苗博雅說，修正草案納入要求部隊及民眾應提供相關資料，但立院若要求提供如個人病歷等資料，民眾可否接受，若不願意要被罰，面對後續冗長法律程序，有多少民眾可經得起這樣情況。

苗博雅表示，此修正草案就如同把大規模毀滅武器交給立法院，卻無制衡力量，而調查權就像把手伸入民眾家中，應更細緻討論，否則通過此修正草案，無法達到外界期待的國會透明。

修法 立法院 苗博雅

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