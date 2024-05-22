立院24日續審國會職權修法 藍籲綠別再杯葛議事

立法院會21日繼續處理國會職權修法相關法案至深夜，但仍無法完成二讀程序，24日院會將續審。國民黨團書記長洪孟楷表示，今天都照議事規則進行，也通過很多民進黨團版本，呼籲民進黨不要杯葛24日院會，盡速三讀通過國會改革法案。

立法院會21日處理攸關國會職權的立法院職權行使法部分條文修正草案，加班開會至深夜11時46分，歷經14.5小時的表決大戰，二讀表決通過共21條條文，及1個章名「調查權之行使」，24日的院會將續審國會職權修正相關法案。

洪孟楷在會後受訪表示，今天院會就是按照既定進度前進，一切都按照議事規則進行，必須要肯定主持會議的立法院長韓國瑜。韓國瑜非常尊重各黨團意見，面對民進黨團的重複提案、表決，都不厭其煩接受，甚至有民進黨立委發言超時，也都容許。

洪孟楷指出，今天在條文的處理過程中，也通過很多民進黨團的版本，但民進黨團卻一直跳針講黑箱，卻又說不出是哪裡有黑箱，實在令人不解，只是讓大家認為民進黨團就是為反對而反對。

面對24日、28日的立法院會，國民黨是否會再度夜宿議場前排班備戰，洪孟楷表示，都有做沙盤推演，到時候就知道。國民黨團的訴求就是希望能夠順利開會，盡速三讀通過國會改革法案，完成過去民進黨在野時的主張。

洪孟楷表示，24日院會討論事項，也已安排再生醫療法、攸關村里長年終的地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例等案，呼籲民進黨團不要杯葛議事，讓後續的法案能夠趕快三讀通過。

國民黨發言人楊智伃透過新聞稿表示，立法院續審國會改革法案，民進黨宣稱要討論、要協商，但連自己所提修正動議的法條內容都要抗議、反對，傻眼的行徑證明民進黨立委只想拖延議事、阻擾改革、製造紛爭，這應該才是民進黨團總召柯建銘口中，真正的「站在國家對立面、破壞民主」。