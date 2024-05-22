國會職權修法續審 場外抗議落幕民團喊24日聚集

立法院昨天續審國會職權行使法修正草案，多個民團號召民眾於立法院外集結，立院深夜11時46分宣布散會，主辦單位說感謝關心民主的群眾到場，今晚不是結束，24、28日將再聚集。

立法院會17日處理國會職權修法相關法案時，朝野立委爆發激烈衝突，場外聚集數百名抗議民眾要求停止表決、實質審查。

立法院會21日繼續處理國會職權相關修法，立法院的青島東路側門，從上午起聚集40多個民間團體聲援，舉辦「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動，現場不斷湧進支持民眾，並帶著「拒絕黑箱」、「沒有討論、沒有民主」等字版，要求國會尊重人民心聲。

獲前總統蔡英文接見的魯保羅變裝皇后秀冠軍得主妮妃雅，21日下午出現在現場，妮妃雅說，自己以前不關心政治，後來認為攸關人民生活，現在關切政治議題，特地到場與大家一起表達心聲。

社會民主黨籍台北市議員苗博雅、前聯電董事長曹興誠等人也到場支持並宣講。21日深夜11時，聲援活動人潮站滿青島東路、中山南路慢車道、濟南路1段，甚至延伸至立法院群賢樓外。

至21日深夜11時50分許，主辦單位於青島東路舞台宣布立法院散會，並表示許多民眾在現場守候約15小時是有意義。此時多位民進黨立委現身天橋，對現場群眾表達感謝並比出愛心手勢。

主辦單位指出，藍白雖未完成三讀等程序，但會於24日、28日排審，呼籲關心台灣民主的民眾，這2天到立法院外集結。

主辦單位表示，希望參與活動民眾可透過宣講了解主軸，並與身邊的藍白支持者對話，因民主最可貴就是討論，但藍白在國會卻不討論。

主辦單位指出，活動非結束，希望為民主請假，24日仍到場關心台灣民主自由，盼持續聲援，成為熱愛這塊土地並堅守台灣民主自由的民眾。人潮在午夜12時陸續散去。