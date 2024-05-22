國會職權法案續審 高雄民眾集結上街發聲抗議

立法院21日續審國會職權行使法修正草案，多個民間團體號召民眾於立法院外集結，高雄也有青年自發性上街高舉「沒有討論、不是民主」、「我藐視國會」等標語發聲抗議。

立法院場外、青島東路側門從21日上午起聚集超過40個民間團體聲援，舉辦「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動，現場不斷湧進支持民眾。

高雄市21日也有民眾上街頭舉標語抗議，下午3時許，住高雄的張簡小姐獨自舉著「我藐視國會」的標語站在鳳山區路口，隨後陸續有民眾加入聲援。

張簡小姐接受媒體訪問表示，立法院黑箱作業，不符程序正義，社群平台「脆」（Threads）上面，有很多年輕人發聲，今天和「脆」友一起站在街頭，「因為我們也不能做什麼，只是讓大家知道現在有這件事情，可以關注」。

另外，21日傍晚6時起，高雄中央公園路口也有約20多名自發集結的民眾在路口，同樣手舉「沒有討論、不是民主」、「我藐視國會」、「全案保留，等於沒審」等標語表達抗議。

社群平台「脆」也持續有人號召，希望更多人一起站上街頭。民進黨立委黃捷也於臉書（Facebook）發文說，高雄21日在中央公園、衛武營附近都有年輕人自主集結，「謝謝高雄人！南北串連、遍地開花」。