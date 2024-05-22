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民團萬人立院抗議 藍軍打空戰

聯合報／ 記者林銘翰張睿廷歐陽良盈黃婉婷翁至成／台北報導
立法院會昨天繼續處理國會改革法案，數十個民間團體在院外集結，要求法案退回委員會重審。記者胡經周／攝影
立法院會昨天繼續處理國會改革法案，數十個民間團體在院外集結，要求法案退回委員會重審。記者胡經周／攝影

立法院會昨繼續處理國會改革法案，議場內有朝野立委吵得不可開交，立法院外則聚集多個民間團體抗議。儘管間歇雨勢不斷，入夜後持續有學生湧入現場，人潮從青島東路蔓延至中山南路，主辦單位宣布人數突破一萬五千人。

經濟民主連合、台灣公民陣線、公投護台灣聯盟、地球公民基金會等超過四十個公民團體，昨天在立法院外集結發起「國會濫權、民主倒退、公民搶救、立院集結」行動，從上午九時輪流排班至午夜十二時；本周五將再度原地集結，抗議立法院違背民主程序。

民眾在青島東路手舉太陽花，高喊「民主已死，國會輓歌」、「國眾黨不倒，台灣不會好」等口號；現場群眾年輕人大多不滿民主開倒車，長者則批評國會擴權、違法亂政。

民間團體提出五大訴求，包括國會改革不應破壞權力分立，不應侵害人民權益；退回國會三法由委員會重審，五一七議事錄不予承認；拒絕立法院變成「人大」，抗議藍白沒收民主；委員會應實質討論各黨提案，停止濫用「逕付二讀」、「全案保留」、「封殺提案」、「散會動議」；沒有討論、不是民主，全案保留等於沒審，封殺提案威權復辟。

昨天活動從上午九時開始，午後持續湧入人潮，晚間則有不少學生加入，有人捐雨衣、礦泉水等物資，在立法院附近的濟南長老教會，開放大禮堂投放立法院會直播，並提供千份晚餐給抗議民眾。經濟民主連合表示，感謝各方人士提供物資的支援，最重要的是運用人數集結，讓國民黨、民眾黨兩黨感受到人民怒吼，不要以為占有多數席次，就可以違反民主程序。

國民黨雖未發動群眾到立法院外支持，但國民黨中央新媒體部十多名成員成立臨時戰情室，昨天進駐國民黨立委辦公室，協助立委直播議場內狀況、做網路圖卡等，向網路群眾解釋國會改革、議事內容等。國民黨立委也互相串聯，連結直播、圖卡等，在網路上擴散影響力。

公民團體 國會改革 國民黨 太陽花 立法院

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