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國會職權法案續審 宣講民眾：多數暴力惡劣欺壓少數

中央社／ 台北21日電

立法院會今天繼續處理藍白所提國會職權相關修法，民團聚集場外抗議並架舞台讓公民宣講，有臨床心理師說，立院內有人謊稱這一切合法，卻以多數暴力惡劣方式欺壓少數和台灣人。

繼17日嚴重衝突，立法院場外、青島東路側門從今天上午起聚集超過40個民間團體聲援，聯合舉辦「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動，現場不斷湧進支持民眾，有些人帶太陽花和「拒絕黑箱」、「沒有討論 沒有民主」等字條，要求國會尊重人民心聲。

聲援民眾晚間持續聚集，人潮從青島東路舞台延伸至中山南路慢車道，立法院前慢車道也擠滿人潮，人群逐漸延伸至濟南路1段路口。

主辦方在青島東路架設舞台，讓聲援活動民眾上台宣講，有民眾發言表示，自己工作是臨床心理師，過去都曾到立法院抗議，但在今天因惡法再次上街頭。

他指出，身為心理師是在治療幫助受苦民眾，並協助維護多元性別人權，更了解弱勢族群被強勢族群施壓的痛苦，因此再次伸援少數弱勢族群。

他表示，但立法院內有人謊稱目前一切合法，根本是站在多數暴力以惡劣方式欺壓台灣人，請尊重少數，且應該為台灣謀求共同利益，而非圖利自己。

此外，有民眾宣講時說，從上次立委選舉來看，許多人認為3黨不過半能有所制衡，但從這幾天狀況來看，藍白根本就是一體，會在現場參與活動都是愛這塊土地的民眾且都是戰友，希望大家持續加油。

主辦方在青島東路現場架起螢幕並與立法院議場同步轉播，當民進黨立委上台發言，聲援民眾就仔細聆聽，但只要發言時間截止，就喊出「讓他（她）發言」。

心理師 立法院 舞台

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