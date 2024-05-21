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雨勢不歇人潮不減…朝野挑燈夜戰審國會改革法案 立法院外萬人集結抗議

中職／違紀遭開除後 黃勇傳22日現身說明財務狀況

台師大學生會發起連署 反對國會擴權法案

中央社／ 台北21日電

台師大學生會今天發起反對國會擴權法案的連署，呼籲國會謹守自律原則，落實相關法案的實質審查、加強對話討論，並期盼校園內外的每個人共同監督，確保民主制度穩健運行。

立法院今天繼續審查國會職權行使法修正草案，多個民間團體號召民眾在立法院外集結，以行動抗議審查過程違背民主程序，午後參與人潮持續增加。

台灣師範大學學生會今天在臉書發布聲明稿指出，近日國會風風雨雨，院會審議立法院職權行使法、刑法藐視國會罪以及涉及金額逾新台幣2兆元的花東建設三案等相關法案過程中，忽略程序正義、缺乏實質討論、剝奪異議聲音、背棄議事規則，有違憲政基本民主原則與法治國原則，令人擔憂不已。

台師大學生會表示，學生會始終堅定支持民主自由、和平共好等原則，在2014年318學運爆發時，學生會於第一時間發表共同聲明，表達對黑箱審議的反對與關切；近年來也持續辦理四六事件的紀念活動，希冀透過持續深耕民主、自由等普世價值，使得校園、國家皆能更加美好。

台師大學生會今天也發起反對國會擴權法案的連署，呼籲國會委員謹守國會自律原則，不應逾越職權、破壞憲政基本架構；應落實相關法案的實質審查、加強對話討論，並期盼校園內外的每個人共同監督，確保民主制度穩健運行。

台師大 校園 立法院

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