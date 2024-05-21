快訊

雨勢不歇人潮不減…朝野挑燈夜戰審國會改革法案 立法院外萬人集結抗議

中職／違紀遭開除後 黃勇傳22日現身說明財務狀況

要求程序正義！立院外抗議人潮漸增 曹興誠也現身

中央社／ 台北21日電
立法院會21日繼續處理藍白所提國會職權相關修法，民眾集結立院外關注議場內動態，晚間參與者逐漸變多，人潮蔓延至中山南路。（中央社）
立法院會21日繼續處理藍白所提國會職權相關修法，民眾集結立院外關注議場內動態，晚間參與者逐漸變多，人潮蔓延至中山南路。（中央社）

立法院會今天續處理藍白所提國會職權相關修法，逾40個民團聚集場外要求退回法案、落實程序正義，至晚間8時，人潮蔓延至中山南路慢車道，前聯電董事長曹興誠到場宣講。

立法院場外、青島東路側門從上午起聚集超過40個民間團體聲援，聯合舉辦「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動，現場不斷湧進支持民眾，有些人帶太陽花和「拒絕黑箱」、「沒有討論 沒有民主」等字條，要求國會尊重人民心聲。

台北市下午曾下大雨，聲援活動民眾撐起傘、穿雨衣持續在場守候。至晚間8時，參與活動人潮逐漸變多，連同監察院旁中山南路慢車道都擠滿人潮，甚至有民眾站在對面路口聲援，據記者現場觀察，民團在青島東路舉辦活動場地也同樣已擠滿聲援活動民眾。

民團提5訴求，包含國會改革不應破壞權力分立，不應侵害人民權益；退回國會三法，由委員會重審，517議事錄不予承認；拒絕立院變人大，抗議藍白沒收民主；委員會應實質討論各黨提案：停止濫用逕付二讀、全案保留、封殺提案、散會動議；沒有討論，不是民主，全案保留，等於沒審，封殺提案，威權復辟。

此外，前聯電董事長曹興誠在晚間特別到場宣講，他說，中共已對台透過3形式發動戰爭，包含軍事戰、輿論戰、法律戰。

曹興誠指出，軍事戰就是指透過軍事武力讓台灣害怕妥協，輿論戰就是利用與中共友好媒體名嘴，汙衊有名望的人，台灣不會要破壞中共現況，但中共卻每天破壞台灣現況。

曹興誠表示，至於法律戰，與中共友好者取得立法院多數，想擴充立法權壓制行政權等，據他香港友人稱目前在港都不太敢亂說話，若藍營立委希望台灣保持現狀不要讓中共統治，就不要讓立院變成中共狗腿，呼籲群眾若藍營立委仍執迷不悟，希望有所抗爭。

中共 曹興誠 立法院

延伸閱讀

立院續審國會改革法案 場外群眾冒大雨抗議

立院藍綠各出招！續審國會職權修法 僅處理10條文

立院多元聲音 巴拉圭眾議院議長：國會絕對不會無聊

國會改革法案繼續逐條表決 立院延長開會到午夜12點

相關新聞

朝野挑燈夜戰審國會改革法案 萬人抗議擠爆立院周圍

立法院會今天繼續處理國會改革法案，藍白兩黨力拚完成三讀程序，場內有朝野立委吵得不可開交，場外則聚集多個民間團體抗議，儘管...

黃國昌拒拿太陽花 批綠委唱島嶼天光：典型東施效顰

立法院院會今天持續審查國會改革法案，有別於上周五的肢體衝突，昨天新總統賴清德宣示稱「少數服從多數」，今議場內藍綠白立委多...

「連自己提的修正動議都反對」 國民黨批綠無腦杯葛

立法院續審國會改革法案，朝野立委對峙。國民黨發言人楊智伃今天表示，民進黨宣稱要討論、要協商，但連自己所提修正動議的法條內...

恐再掀院會表決大戰？ 不滿郭國文搶周萬來文件 藍提案送紀律委員會

立法院今天召開程序委員會處理5月24、28日院會議程，國民黨、民眾黨以人數優勢聯手表決通過國民黨增列提案。國民黨除了將國...

要求程序正義！立院外抗議人潮漸增 曹興誠也現身

立法院會今天續處理藍白所提國會職權相關修法，逾40個民團聚集場外要求退回法案、落實程序正義，至晚間8時，人潮蔓延至中山南...

影／公民團體抗議立院擴權 批黃國昌偽君子

經濟民主連合、台灣公民陣線、公投護台灣聯盟、台灣人權促進會、地球公民基金會等民間團體，號召民眾前往立法院外圍青島東路、中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。