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立院藍綠各出招！續審國會職權修法 僅處理10條文

中央社／ 台北21日電
立法院會今天繼續處理藍白黨團所提國會職權相關修法，截至下午5時33分，僅二讀表決通過10條條文。記者林澔一／攝影
立法院會今天繼續處理藍白黨團所提國會職權相關修法，截至下午5時33分，僅二讀表決通過10條條文。記者林澔一／攝影

立法院會今天繼續處理藍白黨團所提國會職權相關修法，民進黨團4度提出散會動議都遭否決，另外通過國民黨團、民眾黨團提案延長開會時間。截至下午5時33分，僅二讀表決通過10條條文。

立法院會17日處理國民黨團、民眾黨團所提國會職權修正相關法案，朝野立委爆發多起嚴重衝突，造成6位立委送醫。

今天是總統賴清德520就職後的首次立法院會，國民黨立法院黨團清晨5時30分在議場前完成集結，與民眾黨立法院黨團合作守住議場大門，並於7時議場開門後，順利占據主席台。

上午8時45分，民進黨立法院黨團立委頭綁「民主已死」白布條、手持標語進入議場，並高喊「退回重審、反黑箱」、「要審查、要協商」等口號；國民黨立委則在台上喊著「要開會、要改革」。

立法院長韓國瑜上午在院會中表示，希望讓世界看到台灣的真善美，17日打得頭破血流，新總統上任第二天如果再發生衝突，「我們要怎麼交代」。

在藍白人數優勢下，立法院會上午處理立法院職權行使法部分條文修正草案。經二讀表決，規範不得「反質詢」，而被質詢人應有不得拒絕答復、拒絕提供資料等或有其他藐視國會行為的義務，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

民進黨團在下午的立法院會中，4度提出散會動議，但經表決後都遭國民黨團、民眾黨團否決。另外，經表決通過國民黨團、民眾黨團提案，延長院會時間至討論事項第4案審議完畢，再行休息。

國民黨團、民眾黨團隨後也提案，因已通過延長開會時間，因此這次院會不再處理散會動議。民進黨立委則大喊「議事不公」、「抗議韓國瑜」，經表決後也通過該提案。韓國瑜在下午5時33分宣告休息，晚間6時40分繼續開會。

下午院會處理的法條重點，著重在人事同意權上。經二讀表決，在立委行使人事同意權部分，規範以記名投票表決、審查期間不得少於1個月，而且被提名人違反相關規定，經院會決議者，得處2萬元以上20萬元以下罰鍰。

國民黨 民眾黨 立法院

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