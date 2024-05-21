立院「人事同意權」二讀 改記名投票、審查期不得少於1個月

立法院會今天處理立法院職權行使法部分條文修正草案，經二讀表決，在立委行使人事同意權部分，規範以記名投票表決、審查期間不得少於1個月，而且被提名人違反相關規定，經院會決議者，得處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

全案今天在立法院處理時，經舉手表決後，藍白挾人數優勢，通過國民黨團、民眾黨團共提的再修正動議。

在人事同意權上，現行規定是以無記名投票表決。二讀條文規定，立法院依憲法、依法律規定行使人事同意權時，審查後提出院會以記名投票表決，而且自交付審查日起，期間不得少於1個月，且應於審查過程中舉行公聽會。被提名人的學經歷、財產、稅務、刑案紀錄表等資料，應由提名機關於提名後7日內送交立法院參考。

二讀條文也明定，被提名人應於提出書面答復及相關資料的同時，提出結文，並應於結文內記載已據實答復，絕無匿、飾、增、減，並已提出相關資料，絕無隱匿資料或提供虛偽資料。但就特定問題的答復及資料的提出，如有行政訴訟法所定得拒絕證言的事由並提出書面釋明者，不在此限。

二讀條文規範被提名人面對立委審查時，答復不實、隱匿資料或提供虛偽資料的罰則，例如經院會決議者，得處2萬元以上20萬元以下的罰鍰。受處分者如有不服，得向立法院所在地的行政法院提起行政訴訟。

立法院職權行使法規定，「第三讀會，除發現議案內容有互相牴觸，或與憲法、其他法律相牴觸者外，祇得為文字之修正」。