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立院續審國會職權法案 變裝皇后妮妃雅場外聲援

中央社／ 台北21日電
立法院會今天繼續處理藍白所提國會職權相關修法，逾40個民團聚集場外要求退回法案、落實程序正義，下午人潮從青島東路湧至中山北路口，台灣變裝皇后妮妃雅也現身聲援。中央社
立法院會今天繼續處理藍白所提國會職權相關修法，逾40個民團聚集場外要求退回法案、落實程序正義，下午人潮從青島東路湧至中山北路口，台灣變裝皇后妮妃雅也現身聲援。中央社

立法院會今天繼續處理藍白所提國會職權相關修法，逾40個民團聚集場外要求退回法案、落實程序正義，下午人潮從青島東路湧至中山北路口，台灣變裝皇后妮妃雅也現身聲援。

立法院場外、青島東路側門今天也聚集超過40個民間團體場聲援，聯合舉辦「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動，現場不斷湧進支持民眾，有些人還帶太陽花和「拒絕黑箱」、「沒有討論 沒有民主」等字條，要求國會尊重人民心聲。

近日獲前總統蔡英文接見的魯保羅變裝皇后秀冠軍得主妮妃雅，原本預告今晚將到場力挺，但意外提早於下午3時許現身，穿著一身黃色服裝的妮妃雅說，自己以前並不關心政治，但後來認為這攸關人民生活，所以現在也相當關切政治議題，因此特地到活動現場和大家一起表達心聲。

曾參與太陽花運動的社民黨台北市議員苗博雅稍早也現身支持，她表示，很遺憾經過了10年，還要人民請假到立法院外表達訴求，質疑藍白立委們打著國會改革大旗，實際卻行反改革之實，為何不先在委員會好好進行條文辯論、討論，直批是國會假改革。

值得注意的是，約有20名統促黨成員下午也來到立法院場外，警方目前持續緊密關注其動向，以避免發生意外狀況。

國會改革 立法院 統促黨 苗博雅

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