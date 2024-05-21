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立院大場面...6成5網友不挺民進黨 綠委負面聲量暴增

直播稱故意踹倒陳亭妃 徐巧芯今說沒蓄意傷害

中央社／ 記者林敬殷台北21日電
立法院院會今天處理國會改革法案，引爆朝野立委衝突，國民黨立委徐巧芯（中）與民進黨立委起爭執。記者余承翰／攝影
立法院院會今天處理國會改革法案，引爆朝野立委衝突，國民黨立委徐巧芯（中）與民進黨立委起爭執。記者余承翰／攝影

國民黨立委徐巧芯日前在直播中坦承，自己在17日立法院會朝野衝突現場時，「故意踹倒」民進黨立委陳亭妃。陳亭妃今天中午偕同律師提告，徐巧芯稍後回應說，她是「蓄意」希望搶在陳亭妃之前進入議場，並沒有「蓄意」傷害陳亭妃，讓對方受傷。

立法院17日處理國會職權修正法案，朝野爆發嚴重衝突，陳亭妃指控遭徐巧芯抓住衣領，因而跌倒致膝蓋受傷，徐巧芯在後來的直播時，坦承是「故意踹倒」，還說自己有護膝所以與陳亭妃一起跌倒時不會痛。

陳亭妃中午在立法院議場前舉行記者會。她表示，當天她是要去登記發言，國民黨立委已霸佔主席台，所以無人登記發言，何來插隊之有。整個過程，徐巧芯自己在直播已經講得很清楚，很遺憾徐巧芯在直播中用一種輕挑、理直氣壯及毫無悔意的方式在描述，還直接說是故意絆倒她，並以戲謔方式呈現。

律師黃帝穎指出，徐巧芯在直播上所言，都是屬於故意傷害的行為，也已跨過議事自律及言論免責，構成刑事責任的傷害罪，不但主觀犯意明顯，客觀事實也確實造成陳亭妃的傷害，將向台北地方法院提起傷害罪的刑事告訴。

黃帝穎說，徐巧芯在直播中已經清楚自白其犯罪事實，議事自律絕對不能故意傷害，會請台北地檢署審慎刑事告訴審理。

徐巧芯則於陳亭妃記者會結束後受訪表示，她當天有拉陳亭妃的衣領，但沒有抓傷對方。插隊是為了展現佔領立院議場主席台的決心，是國民黨立委羅廷瑋不想碰觸女性，所以找她過來。

徐巧芯說，當天是朝野攻防，為了佔領主席台目標，如果再來一次，仍然必須搶在陳亭妃之前先登上主席台。

徐巧芯表示，，她是「蓄意」希望搶在陳亭妃之前進入議場，並沒有「蓄意」傷害陳亭妃，讓對方受傷。

徐巧芯說，對陳亭妃因此破皮表達歉意，對於國會改革法案，她是寸土不讓，如果要用野蠻衝撞方式，過不了她這一關，如果要提告，請陳亭妃對52位國民黨立委提告。

徐巧芯 直播 陳亭妃

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