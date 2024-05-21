立院續審國會職權修法 藍綠叫陣上午僅處理5條文

立法院會今天繼續處理藍白所提國會職權相關修法，藍綠未有肢體衝突，僅喊口號隔空叫陣。截至中午12時立法院長韓國瑜宣布院會休息，僅二讀表決5條條文，下午2時30分繼續開會。

立法院院會17日處理國民黨團、民眾黨團所提國會職權修正相關法案，朝野立委爆發多起嚴重衝突，造成6位立委送醫。

今天是總統賴清德520就職後的首次立法院會，國民黨立法院黨團清晨5時30分在議場前完成集結，與民眾黨立法院黨團合作守住議場大門，並於7時議場開門後，順利占據主席台。

上午8時45分，民進黨團立委頭綁「民主已死」白布條、手持標語進入議場，並高喊「退回重審、反黑箱」、「要審查、要協商」等口號；國民黨立委則在台上喊著「要開會、要改革」。

立法院長韓國瑜在院會中表示，希望讓世界看到台灣的真善美，17日打得頭破血流，新總統上任第二天如果再發生衝突，「我們要怎麼交代」。

民進黨團表示，國會擴權法案不符程序正義，希望休息協商、退回重審，因此提議全案重付審查，但經舉手表決下，不敵藍白挾人數優勢吞敗。院會在上午10時5分一度休息，韓國瑜請各黨團幹部到議場後方溝通後，在10時56分繼續開會。

在藍白人數優勢下，立法院會處理立法院職權行使法部分條文修正草案，經二讀表決，規範不得「反質詢」，而被質詢人應有不得拒絕答復、拒絕提供資料等或有其他藐視國會行為的義務，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

韓國瑜在中午12時許宣告，因有重要外賓到立法院，要進行接待，所以院會休息到下午2時30分，再繼續開會。

上午院會僅約處理5條條文，根據藍白提案條文，目前還有立委行使人事同意權、調查權、聽證權等條文尚待處理，以及刑法增訂藐視國會罪等條文。