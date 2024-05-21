立院續審國會職權相關法案 綠提重付審查表決吞敗
立法院會今天繼續處理藍白所提國會職權相關修法，民進黨團不滿國會擴權法案不符程序正義，希望休息協商、退回重審，因此提議全案重付審查，但經舉手表決下，不敵藍白挾人數優勢吞敗。
立法院會17日審查國會職權修法相關法案，藍綠爆發數波激烈衝突，導致民進黨立委沈伯洋等6位立委，因身體不適而送醫；晚間9時起在議場外也有數百名民眾自發性集結，高喊「沒有討論、不是民主」。
立法院會今天繼續處理國會職權修正相關法案，針對立法院職權行使法部分條文修正草案，藍綠依舊吵翻天，截至上午10時，僅隔空叫陣，未有激烈肢體衝突。
院會二讀表決完立法院職權行使法第25條，要審查下一個條文時，民進黨團提議全案重付審查，退回重審，但經舉手表決，贊成者50人，贊成者少數，民進黨團提案不通過。
本案表決結束後，民進黨團總召柯建銘提出希望朝野協商，會議主席、立法院長韓國瑜說，請各黨團幹部進入主席休息室，再次進行協商，截至上午10時25分許，會議狀態仍在休息中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言