立院續審國會職權法案 柯建銘：占主席台的是習近平

立法院會今天繼續處理藍白黨團提出的國會職權修正相關法案，院會一度停擺至9時34分開始繼續審查。民進黨團總召柯建銘登記發言時說，今天站在這裡彷彿是在中國人大會場，是香港立法局，「占領主席台不是國民黨、民眾黨，是習近平」。

立法院院會17日處理國民黨團、民眾黨團所提國會職權修正相關法案，朝野立委爆發多起嚴重衝突，造成6位立委送醫。今天是總統賴清德就職後的首場立法院會，立法院院會將繼續處理相關議案，是否再度爆發衝突，引發各界關注。

柯建銘發言時指出，今天要向以國民黨、民眾黨、國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌、韓國瑜，以及國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲為首的賣台集團，提出最嚴厲的指控。

他說，此時此刻藍白毀憲亂政，讓台灣這座民主堡壘已成為中國人大、香港立法局，當國會香港化，台灣也將香港化，這是國家級的危機，在民主生死存亡關鍵時刻，就在韓國瑜的一念之間，立法院長韓國瑜的一句話「休息協商」就可以改變所有的一切，沒有討論就沒有民主。

柯建銘說，民進黨呼籲韓國瑜依照立法院職權行使法，要求程序正義，經過討論及協商，輸了表決也要贏得論述，這是最卑微的要求。

柯建銘發言時間終止後，要求因現場受到干擾，再延長發言，韓國瑜裁示讓柯建銘再發言1分鐘。

柯建銘表示，藍白就算摧毀國會，沒收程序，卻沒收不了民心及民意。他今天要向賣台集團提出3大拷問。一是好好協商後表決，這有很困難嗎？二是為什麼這麼急，急於現在表決？三是藍白立委辛苦選上立委，是為了賣台嗎，站在國家對立面破壞民主嗎。

而民進黨團稍早的8時30分在議場前舉行記者會，會後所有黨籍立委手舉大幅布條，在開會時間9時前緩步進入議場內，雙方對峙氣氛濃厚。

9時會議開始的鈴聲響起時，民進黨團在議場外懸掛多幅包括「反黑箱、反擴權」、「要審查，要協商」的大型布條。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團今天代表台灣人民，堅定站在議場前要控訴國會黑箱，控訴退步、反民主的國會運作。

吳思瑤說，過去數十年來沒有發生的程序不正義在上週五發生，在韓國瑜上任立法院長不到3個月，讓立法院大倒退30多年。在整個藍白國會擴權法案審議過程當中，充滿程序不正義、審查不公平，議事不中立，表決一路做票做到底。民主已死，國會沈淪，民進黨團會以具體行動向台灣人民來彰顯國會程序正義的決心。

吳思瑤表示，民進黨在此以愛與非暴力的宣示，堅守台灣民主。民進黨最堅定的訴求是，反黑箱、反擴權，要審查，要協商，也呼籲公民朋友站出來。

記者會後，民進黨團也拿出預先準備的筆墨，由民進黨立委鍾佳濱揮毫，再大幅布條寫下民進黨團的訴求，隨即黨籍立委拿起布條，一步步走入議場。