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賴總統：新國會運作 遵守程序正義
立法院上周為了國會改革修法爆發嚴重朝野衝突。賴總統昨（20）日在就職演說表示，國家利益優先於政黨利益，希望政黨在競爭之外，也應合作，國家才能踏出穩健步伐；他表示，行政院長卓榮泰率領的內閣團隊，將優先解決對社會有益、朝野有共識的議題。
賴總統表示，今年2月上任的新國會，是台灣時隔16年後，再次出現「三黨不過半」的立法院，面對這個政治新局，有些人抱持期待，也有些人感到憂心；他要告訴大家，這是全民選擇的新模式，「當我們以新思維看待三黨不過半」，代表朝野政黨都能分享各自的理念，也將共同承擔國家的種種挑戰。
賴總統提醒，立法院議事運作，「應該遵守程序正義」，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突。
面對民進黨不再掌握國會席次優勢，賴總統強調，在民主社會，人民的利益至上，這是民主的根本，國家的利益優先於政黨的利益，這是政黨的天職；當朝野政黨推動法案，都能夠合乎憲法，秉持「人民至上」、「國家優先」的精神時，國政自然順利推展。
（記者周佑政、陳熙文、侯俐安、黃婉婷）
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