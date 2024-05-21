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國會法案今續審 藍綠拂曉動員

聯合報／ 記者唐筱恬張睿廷黃婉婷林銘翰／台北報導

立法院上周五審查國會改革法案爆發全武行，朝野今天再戰國會改革法案。國民黨團昨原已發出今早九時甲動通知，但總召傅崐萁與藍營立委商討策略後，發動清晨守立院議場；民進黨團則於今晨六點半甲動。朝野是否再上演肉搏戰，備受矚目。

國會改革修正草案，於上周五院會闖關時爆發朝野肢體衝突，由於國會改革法案版本、條文過多，再加上藍白上周五共提再修正動議，共有約六十條以上條文，上周五立委打鬥一整天，也僅二讀表決總統國情報告相關條文，今天院會將繼續審議。

傅崐萁昨在記者會指出，願意相信賴總統說的「少數服從多數」，相信立法院今天不會有衝突。被問到國民黨團是否要夜宿立法院？傅崐萁語帶玄機回應，「你們回立法院等我們啦！我們的Magic word已經告訴你們了」。這番話被解讀是有意夜守立院。

民進黨團總召柯建銘指出，民進黨追求的是能論理的正常國會，球還是回到立法院長韓國瑜身上。

民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨會努力推動國會改革法案，至於具體的議事攻防，仍有待黨團成員進一步討論。

【記者王聖藜、黃婉婷／台北報導】立法院上周五表決時，民進黨立委鍾佳濱衝上主席台遭制止，與國民黨立委陳菁徽發生肢體碰觸；陳菁徽認為鍾侵犯女性身體，昨在台北地院自訴鍾性騷擾。對於陳菁徽提告，已三度致歉的鍾佳濱未多作回應，僅稱樂見司法完整調查，以釐清事實，平息爭議。

國會改革 民進黨 立法院

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