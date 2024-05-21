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朱立倫：少數輾壓多數是民主獨裁

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰／台北報導
國民黨主席朱立倫。記者邱德祥／攝影
國民黨主席朱立倫。記者邱德祥／攝影

賴清德總統昨發表就職演說。國民黨主席朱立倫表達祝福，但也酸賴清德總統的就職演說內容「非常賴清德」，讓大家看到民進黨的意識形態還是在國家利益之上；他也對賴總統喊話，千萬記得自己是中華民國的總統，不是民進黨的總統，任何民主獨裁造成的民主內戰，是台灣民主不可承受之痛。

朱立倫昨天上午缺席賴清德就職典禮，下午在國民黨中央黨部舉行記者會表示，看到賴總統就職演說，只有一句感慨「演說內容非常賴清德」。他說，賴總統似乎只強調一件事，多數要尊重少數，卻忘記了自己只有四成民意，民進黨在立法院也是少數，所以少數可以用暴力、衝撞、禁錮主席等各種手段，要求多數一定要尊重少數，卻忘了少數要服從多數？他強調，國民黨一定站在民意這邊，希望民進黨能遵守民主程序，少數服從多數。

朱立倫昨晚出席「群賢戰鬥營」結業式受訪表示，民主最重要的就是少數要服從多數，多數尊重少數，如果少數想輾壓多數，這不是民主，這是民主獨裁；目前少數的執政黨想要民主獨裁，那會演成台灣的民主內戰。

民眾黨主席柯文哲則表示，能源政策、勞保黑洞、居住正義、國會改革及兩岸僵局，希望能有明確的里程碑，不要再度變成口號；對於賴總統的兩岸論述，應該先給他三個月的時間，民眾黨還是會扮演忠誠的反對黨。

提及近日立法院議事衝突，柯文哲也質疑，開議至今，依舊看不到民進黨的善意；既然賴總統已經上任，立法院應當有新的氛圍。

朱立倫 民進黨 賴清德

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