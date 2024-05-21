聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德談新國會運作 堅持程序正義

聯合報／ 記者周佑政陳熙文侯俐安黃婉婷／台北報導
賴清德總統就職演說特別提醒，立法院的議事運作，「應該遵守程序正義」。記者林伯東／攝影
賴清德總統就職演說特別提醒，立法院的議事運作，「應該遵守程序正義」。記者林伯東／攝影

立法院上周五為了國會改革修法，爆發近年來最嚴重的朝野肢體衝突。賴清德總統昨天在就職演說表示，希望政黨在競爭之外，也應該有合作的信念，國家才能踏出穩健的步伐；他還特別提醒，立法院的議事運作，「應該遵守程序正義」，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會安定和諧。

賴總統表示，今年二月上任的新國會，是台灣時隔十六年後，再次出現「三黨不過半」的立法院，面對這個政治新局，有些人抱持期待，也有些人感到憂心；他要告訴大家，這是全民選擇的新模式，「當我們以新思維看待三黨不過半」，代表朝野政黨都能分享各自的理念，也將共同承擔國家的種種挑戰。

面對民進黨不再掌握國會席次優勢，賴總統強調，在民主社會，人民的利益至上，這是民主的根本，國家的利益優先於政黨的利益，這是政黨的天職；當朝野政黨推動法案，都能夠合乎憲法，秉持「人民至上」、「國家優先」的精神時，國政自然順利推展。

賴總統表示，行政院長卓榮泰率領的內閣團隊，也將優先解決對社會有益、朝野有共識的議題，以積極行動、創新思維，解決民瘼，來回應民意、服務人民。

賴總統指出，他對未來中央和地方的互相合作、行政和立法的協調運作，寄予厚望，也希望跟所有國人攜手努力，一起深化台灣的民主，維護印太的和平，促進世界的繁榮。

針對國會三黨不過半，卓榮泰昨在交接典禮表示，將秉持誠意溝通、人民優先，展現解決問題的能力、協調問題的誠意；但他也強調，誠意是要互相包容、溝通是要互相尊重。

卓榮泰並提醒內閣成員，務必依法行政、行政中立，「讓社會看到，我們期待的是一個能夠有國會程序正義的法案，當作依法行政的依據。」

至於賴總統就任前，曾以民進黨主席身分宴請民進黨立委，有民進黨立委轉述，賴希望民進黨立法院黨團團結作戰，並在五二○後「反守為攻」；立院日前發生嚴重朝野衝突，在野黨將矛頭指向賴的「反守為攻」說法。黨政人士昨表示，賴總統當時的原意，是希望民進黨若席次不夠，就更應主動對國民論述、溝通。

民進黨 溝通 立法院

延伸閱讀

鄭麗君：政治是利他 將協助落實國家希望工程

新閣揆卓榮泰開通社群平台 首份公文74億前瞻食安計畫

行政院長交接 卓榮泰宣示強力打詐

新閣上路 卓榮泰：盼與國會互相尊重溝通 歷史看得懂

相關新聞

賴清德談新國會運作 堅持程序正義

立法院上周五為了國會改革修法，爆發近年來最嚴重的朝野肢體衝突。賴清德總統昨天在就職演說表示，希望政黨在競爭之外，也應該有...

朱立倫：少數輾壓多數是民主獨裁

賴清德總統昨發表就職演說。國民黨主席朱立倫表達祝福，但也酸賴清德總統的就職演說內容「非常賴清德」，讓大家看到民進黨的意識...

國會法案今續審 藍綠拂曉動員

立法院上周五審查國會改革法案爆發全武行，朝野今天再戰國會改革法案。國民黨團昨原已發出今早九時甲動通知，但總召傅崐萁與藍營...

立院明續審國會改革法案 朱立倫：對韓國瑜有充分信心

立法院會明天將續審國會職權相關法案，朝野是否再起衝突，備受矚目。國民黨主席朱立倫今天再對賴清德總統喊話，千萬記得自己是中...

國會改革法案明再審 工鬥譴責：藍白把立法當兒戲 籲全面討論

立法院朝野上周五審查國會改革法案，發生重大肢體衝突，明將續審。對此，由多個勞團組成的工鬥團體今聲明強烈譴責藍白聯手火速修...

520新戰線／賴演說稱少數服從多數 521朝野攻防韓國瑜如何接招？

中華民國第16任總統、副總統當選人賴清德與蕭美琴今宣誓就職，由立法院長韓國瑜授予中華民國之璽，藍營地方首長台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕依既定行程出席，國民黨主席朱立倫則因朝野激烈攻防情勢而未出席。由於國會煙硝四起，明天（21日）將再戰國會改革法案，民進黨立委如何聽到賴清德新指令應戰？韓國瑜明日又如何化解危機？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。