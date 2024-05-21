續審國會職權 朱立倫：少數輾壓多數會變成民主內戰

中央社／ 台北20日電

立法院會明天處理藍白兩黨所提國會職權修正相關法案，國民黨主席朱立倫今天說，民主最重要的，就是少數要服從多數，多數會尊重少數；如果少數想要碾壓多數，甚至是目前少數的執政黨想要民主獨裁，那就會演變成台灣的民主內戰。

立法院會明天將繼續處理藍、白所提國會職權修正相關法案。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天表示，一切以民意為依歸，會繼續奮戰到底；他也意有所指向媒體指出，可以回到立法院等，似乎預告藍委將再度夜宿議場前。

朱立倫晚間出席國民黨革實院舉辦的「群賢戰鬥營結業式」活動前受訪表示，他很佩服民眾黨主席柯文哲日前講的一句話，就是當獨裁成為事實，革命就變成義務；民主最重要的，就是少數要服從多數，多數會尊重少數。

朱立倫說，如果少數想要碾壓多數，甚至目前少數的執政黨想要民主獨裁，那就會演成台灣的民主內戰，再一次呼籲新就任的總統賴清德，千萬記得今天是中華民國的總統，不是民進黨的總統，任何的民主獨裁造成的民主內戰，是台灣民主不可承受之痛。

針對民進黨立法院黨團總召柯建銘向立法院長韓國瑜喊話，盼能休息協商。朱立倫表示，他對韓國瑜有充分信心，韓國瑜也有這樣的經驗跟智慧，呼籲民進黨團，如果一再侮辱或禁錮院會的主席，或是用衝撞主席台的方式，只會造成立法院更大內訌跟內亂。

談到國民黨立委謝衣鳯今天現身520總統就職典禮，朱立倫說，對於這次就職典禮，國民黨表達了祝福，黨中央的立場是不參加，但並沒有禁止、也沒有杯葛，對於個別立委或是縣市長參加，都表示尊重。

此外，朱立倫認為賴總統的就職演說，是將兩國論檯面化，遭民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄質疑。對此，國民黨發言人楊智伃回應表示，請莊瑞雄回家看憲法，民進黨動輒批評在野黨毀憲亂政，提到國家定位，卻不願意依循憲法條文，只會吃憲法自助餐。

楊智伃說，國民黨的國家認同，從來沒有變過，就是依照中華民國憲法及其增修條文的相關規定，國民黨堅持兩岸互不承認主權，互不否認治權。民進黨刻意挑起兩國論爭端，既違背憲法，也無助兩岸關係，且絲毫不感覺錯誤，這就是錯誤所在。

國民黨 朱立倫 立法院

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