柯建銘：若繼續協商 願向韓國瑜道歉

立法院明天將繼續處理國會改革相關修法，民進黨立法院黨團昨天再度呼籲立法院長韓國瑜應繼續協商。民進黨團總召柯建銘更喊話，一切都在韓國瑜一念之間，要求必須協商有討論、有結論才表決；若韓國瑜願意召開協商，柯建銘願意對他過去不禮貌的攻擊道歉。

民進黨團幹事長吳思瑤批評，上周五是台灣民主最黑暗一天，公民朋友自主串聯並主張「停止開會，退回法案」、「沒有討論，不是民主」等語，這是對黑箱國會最強大的控訴。

吳思瑤表示，當天是在表決前最後一刻，議事人員才發下修正動議，在表決前才看到藍白修法版本的最終條文；二讀當然可以提修正動議，但修正動議只能對委員會審查或院長協商後的具體條文酌修文字，但藍白聯手用修正動議端出幾乎全新卻黑箱的版本。她呼籲只要韓國瑜說出「繼續協商」四個字，就能化解可能發生的另一波國會暴力。

柯建銘也喊話，「我們只是要求依法有討論，有協商結論，才表決」，未來立法院，包含明天院會，在韓國瑜一念之間。韓國瑜就是一句話一秒鐘救台灣，只要講一句話「休息協商」；假設可以這樣做，他對上周五在院會，對韓所有不禮貌的攻擊、嚴厲指控，都鄭重道歉。