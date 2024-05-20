洪孟楷：國會法案 當然繼續完成

立法院朝野上周五審查國會改革法案，發生重大衝突。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷昨指出，法案已開始審查，明天自然會繼續審查，並解釋上周五當天都有發「再修正動議」給民進黨立委，是綠營立委自己將文件拿來作為攻擊武器。民眾黨團與國民黨團同仇敵愾，也批評民進黨團只會在網路帶風向，執政黨儼然變成側翼黨。

洪孟楷表示，國民黨團自始至終都希望按照議事規則修訂立法院職權行使法，上周五已在討論立法院職權行使法修正草案，當然該繼續完成，他們想問民進黨主席賴清德，五二○就職後的第一個上班日，「你要呈現什麼樣子的國會給國人看？」

洪孟楷提到，法案各項條文皆清楚置於立院官網，上周五院會當天也都有將「再修正動議版本」發給民進黨立委，是民進黨惡意議事杯葛，將桌上的文件作為攻擊議事人員、主席台的武器，民進黨團才是朝野衝突的罪魁禍首；國民黨團明天還是會堅定立場，繼續進行議事，若民進黨團再主動發生任何杯葛、衝突，便要負起完全責任。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，民眾黨團上周五提出臨時動議，馬上提供給媒體參閱，一切公開透明，反倒是民進黨團使出「案海戰術」，一個法案就提四十個修正動議、四十個再修正動議，文件堆成一座小山，內容也是相當混亂，恐怕到底要修正什麼，連民進黨立委都霧煞煞。

對於台北律師公會批評法案立法程序傷害台灣民主，國民黨昨反擊，指台北律師公會與全國律師聯合會罔顧基礎事實，成為被特定政治立場人士把持、政治帶風的打手。