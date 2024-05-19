遭控打黃國昌、搶周萬來資料 郭國文收開槍威脅報警：將查留言者IP

民進黨立委郭國文今天表示，近期他的社群網站上收到許多恐嚇訊息，都是同樣帳號不停帶風向，甚至有「要開槍掃射服務處」、「攻擊郭國文家人」等言論，他今天已報警，並打算提告遏止網軍。

立法院會17日處理國會職權修法相關法案時，朝野立委爆發激烈衝突，不僅上演全武行、在野黨立委占據主席台，也罕見採舉手表決方式處理議案，計有6位立委受傷送醫。其中，郭國文當天不僅遭指控打民眾黨立委黃國昌，還有在推擠中搶立法院秘書長周萬來的資料。

郭國文今天透過新聞稿表示，這幾天他的社群網站上收到許多恐嚇訊息，幾乎都是同樣帳號不停要洗風向，甚至出現「要開槍掃射服務處」、「攻擊郭國文家人」等言論，他今天到台南市警局善化分局報警，分局長也特別到服務處關心狀況並啟動調查。

郭國文指出，警方表示將調查留言者的IP位置來追查恐嚇者，他則打算提告遏止網軍、追查螢幕後黑手。

郭國文表示，許多民眾憂心台灣民主，他近期也收到許多鼓勵，民眾甚至表達會站出來一起反對國會多數暴力，這些來自民間的鬥志都讓他相當感動。