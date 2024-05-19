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民進黨團籲韓國瑜別重蹈覆轍 繼續協商化解國會暴力

中央社／ 台北19日電

立法院朝野上週五為國會職權修法爆發激烈推擠，外界預料21日恐再掀衝突。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，立法院長韓國瑜不要重蹈覆徹，只要說出「繼續協商」4字，就能化解可能發生的另一波國會暴力。

立法院會17日處理國會職權修法相關法案時，朝野立委爆發激烈衝突，不僅上演全武行、在野黨立委守護主席台，也罕見採舉手表決方式處理議案，計有6位立委受傷送醫。

吳思瑤透過影片表示，上週五是台灣民主最黑暗一天，立法院成了黑箱國會，韓國瑜成為冷血院長，公民朋友自主串連並主張「停止開會，退回法案」、「沒有討論，不是民主」等語，這是對黑箱國會最強大的控訴。

吳思瑤表示，國民黨、民眾黨急了也怕了，開始想要扳回一城，無所不用其極利用各類錯假訊息亂帶風向，但表決前最後一刻，議事人員才發下當天的修正動議，在表決前才看到藍白版最終條文。

吳思瑤表示，二讀當然可以提修正動議，但修正動議只能對委員會審查或院長協商後的具體條文酌修文字，從沒有藉修正動議提出全新版本，但藍白聯手用修正動議端出幾乎全新卻黑箱的版本。

吳思瑤表示，民進黨主張落實委員會中心主義，國會擴權茲事體大，任何條文討論都不能跳過委員會，韓國瑜更不能不主持協商就強行表決。

吳思瑤表示，21日將繼續審議國會擴權法案，民進黨團呼籲韓國瑜不要重蹈覆徹，只要韓國瑜說出「繼續協商」4個字，就能化解可能發生的另一波國會暴力。

吳思瑤表示，繼續協商有這麼難嗎，好好回到協商會場針對國民黨、民眾黨喬出的修正動議，民進黨團非常願意逐條討論。她呼籲，沒有討論，不是民主，黑箱國會應適可而止。

吳思瑤 民進黨 韓國瑜

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