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民眾黨團提3點駁律師公會 沈伯洋反嗆撒謊3次

中央社／ 台北19日電

立法院17日進行表決大戰，藍綠爆發激烈衝突，「台北律師公會」認為草案未經實質討論，強行表決恐違反程序正義；民眾黨團昨天提出3點聲明表達嚴正抗議。對此，民進黨立委沈伯洋今天表示，民眾黨團的回應，說了3個謊。

民眾黨立法院黨團昨天指出，台北律師公會聲明指國會多數陣營17日院會對重大議案缺乏實質討論，未將草案內容公告周知、採舉手表決、違反程序正義等，多處罔顧事實、倒果為因，並提出3點聲明表達嚴正抗議。

民進黨立委沈伯洋今天則回嗆，民眾黨團的回應直接說3個謊，短短一個聲明就撒了3次謊，「你的聲明也才3點耶！藐視國會就是你自己。」

台北律師公會昨天發布聲明指出，17日立法院多數陣營就立院職權行使法、刑法藐視國會罪、花東交通3項總額逾新台幣2兆元的特別條例等案，於未經實質討論、欠缺程序正義的情形，以人數優勢強行表決通過部分條文，深表遺憾，並指立法程序斲傷台灣民主國家根本，在野法曹表達高度憂慮。

民眾黨團昨晚則透過3點聲明回應，第一是17日院會僅處理討論事項第一案「立法院職權行使法」，並未及處理刑法藐視國會罪，及花東民眾引頸期盼20年的蘇花快速公路等相關條例，此為聲明明顯錯誤。

第2，國會改革三法（立法院職權行使法、刑法、立法院立法委員互選院長副院長辦法），過去3個月均在委員會排審，民進黨籍立委卻不把握排審時機，強行提出40餘次散會動議，一再延宕，才是三法難以進入實質討論，使各界期盼改革法案，遭遇重大阻礙主因。

第3，律師公會指稱舉手表決30年未使用，更是完全不了解立法院議事規則與程序的謬誤言論，舉手表決不僅為立法院議事規範明定之表決方式，過去民進黨立委在委員會也多次使用。

民眾黨團指出，當日議事混亂，起因執政黨不斷杯葛、騷擾、干擾議程，對台北律師公會聲明倒果為因，表達嚴正抗議。

沈伯洋今天透過臉書表示，民眾黨團的回應直接說3個謊，第一是17日院會只處理國會改革未處理花東條例，「那是因為我們的阻擋才沒處理到好嗎？花東條例在議程上」。

沈伯洋指出，民眾黨團說法案沒討論是因為民進黨一直散會，但那是因為在野黨不肯實質討論，直接沒收民進黨立委發言，「我們為了擋下來，只好不斷提散會。造謠都不會臉紅嗎？」

沈伯洋表示，民眾黨團說委員會也有舉手表決，但委員會沒有表決器、人又少，當然就是舉手表決或唱名表決，院會有表決器，要列入紀錄，舉手表決就不是好方法。

沈伯洋表示，重點也不是舉手表決，而是週五（17日）舉手表決的方式不合乎規則，票數還一直算錯，又無法得知誰投誰，不是很注重要記名嗎，短短一個聲明就撒3次謊，「藐視國會就是你自己」。

民眾黨 沈伯洋 立法院

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