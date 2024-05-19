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郭國文搶文件 「可送紀律委員會」

聯合報／ 記者程平蔡晉宇／台北報導
民進黨立委郭國文（右）昨多次進攻主席台不成，將目標轉移到立法院秘書長周萬來（左）手上的提案文件，一陣爭搶後周萬來的眼鏡盒與眼鏡飛出。記者葉信菉／攝影
民進黨立委郭國文（右）昨多次進攻主席台不成，將目標轉移到立法院秘書長周萬來（左）手上的提案文件，一陣爭搶後周萬來的眼鏡盒與眼鏡飛出。記者葉信菉／攝影

為了杯葛國會改革五法在立院審議的進度，民進黨立委郭國文上周五突然出手搶奪立院秘書長周萬來手上的文件，引發批評。立院人士表示，雖然周萬來僅僅只是一點小傷，但郭國文的行為，依照「立法委員行為法」第七條規定，屬「脅迫他人為議事之作為或不作為」，已經得交紀律委員會議處。

立法院韓國瑜當時在主席台時，原要宣布下午三時卅分繼續朝野協商，郭國文趁國民黨立委圍在韓國瑜附近時，向周萬來出手搶奪懷中文件，接著如橄欖球球員般奔走。

立院人士表示，郭國文雖然是要針對議事爭議表達立場，但搶奪周萬來手中的文件，已經觸犯「立法委員行為法」，這樣的行為，若造成周萬來嚴重的傷害，前天的會議主席韓國瑜其實可以依照同條法規的規定，將郭國文交紀律委員會議處。

至於周萬來的傷勢，立院人士說，還好事發時有立院同仁一把頂住周萬來身後的椅子，周萬來才不致向後倒，只有左下巴被紙割到，以及右上顎不明顯的挫傷，郭國文並沒有打到周萬來。而被郭國文搶走的文件，除了會議資料，其實是「立法院職權行使法」及周萬來個人的著作「國會議事策略一○一」。

郭國文表示，同一條法規當中，要移送紀律委員會的行為還有占據主席台、暴力行為等，如果韓國瑜要把他送紀律委員會，那占據主席台的也要送，暴力把他、民進黨立委沈伯洋、邱志偉推下主席台的國民黨立委也要送，還有拿旗幟勒人的都要送。

周萬來 國會改革 民進黨 立法院 郭國文 韓國瑜

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