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賴慰問受傷立委 批程序不正義

聯合報／ 記者陳熙文陳雅玲游明煌／雲林報導
民眾黨主席柯文哲昨表示，當家不鬧事，「請教賴清德，柯建銘發言、作法代表你內心的想法嗎」。記者游明煌／攝影
民眾黨主席柯文哲昨表示，當家不鬧事，「請教賴清德，柯建銘發言、作法代表你內心的想法嗎」。記者游明煌／攝影

立法院為了國會改革法案上演全武行，準總統賴清德昨天凌晨在臉書上發文，強調將恪遵憲法，期待國會朝野黨團能回歸理性討論。民眾黨主席柯文哲反問賴，「柯建銘的發言、作法代表你的內心想法嗎？賴清德真的希望未來四年台灣一直這樣吵鬧嗎？」國民黨主席朱立倫也呼籲賴清德，不要用傲慢的心態，說要反守為攻，甚至在執政時還要鬧事。

賴清德向在議事攻防中受傷的立委表達慰問，稱讚他們面對程序不正義的議事過程，仍奮戰到最後一刻。賴表示，他將恪遵憲法，執行人民賦予他的職務，更期待國會朝野黨團能回歸理性討論，讓議事運作恢復和諧且獲得最大共識。

朱立倫強烈譴責民進黨的暴力和無法無天行為，試圖攻占主席台，禁錮國會議長，完全無視中華民國已經走向民主的現狀，在國會中打警察、攻擊立委，並不斷打壓所有為民主努力的立法委員，這是民眾無法接受的。

朱立倫說，今日的民進黨到底是一個民主政黨還是暴力政黨？甚至號召學運或群眾來支持他們的行為，這可能成為全世界民主的恥辱和笑話，希望新的五二○之後，是一個民主進步的社會，而不是一個充滿暴力的社會。

柯文哲說，他要直接請教即將上任的賴清德總統，「請問柯建銘的發言、作法代表你的內心想法嗎？」因為這會決定未來四年朝野如何相處，賴清德真的希望未來四年台灣一直這樣吵鬧嗎？

「從二月一日至今，民進黨有來找民眾黨商量任何法案嗎？」柯文哲說，民眾黨是可以商量的政黨，民進黨只有謾罵，不然就是議事冗長發言，前天乾脆直接訴諸肢體衝突，這不是成熟民主國家應有的現象。

立法院上周五有群眾聚集，被問到和太陽花有何不同？柯文哲表示，沒有人敢推出民意不喜歡的法案，任何政黨都要爭取選票，如果純粹為了政黨運作搞衝突，也許可以動員一小部分民眾，但很難變成大規模運動，「沒有人民的共鳴這種事情是做不起來。」

柯文哲 民進黨 賴清德

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