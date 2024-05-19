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國情報告即問即答 藍：視賴態度處理

聯合報／ 記者蔡晉宇林縉明王千豪歐陽良盈／台北報導
國民黨及民眾黨立委聯手，邀請準總統賴清德（左）520就任後至立法院國情報告。 圖／聯合報系資料照片
國民黨及民眾黨立委聯手，邀請準總統賴清德（左）520就任後至立法院國情報告。 圖／聯合報系資料照片

立法院會上周五處理立法院職權行使法部分條文修正草案，針對邀請總統至立法院進行國情報告，經二讀表決，除要常態化進行，對於立委進行口頭提問時，總統應依序即時回答，預計周二將繼續完成三讀。若完成三讀修法，新任總統賴清德是否比照辦理受注目。

經過激烈衝突後，藍營態度似有放軟，國民黨團書記長洪孟楷表示，在朝野關係陷入冰點之際，會視賴清德的態度跟誠意，再經黨團大會決議後處理。洪孟楷說，朝野衝突後，黨團尚未討論到國情報告，但黨團立場非常明確，此次衝突必須由先動手的民進黨團負責，尤其身為民進黨主席的賴清德應該表達負完全責任。

民進黨團副幹事長林楚茵表示，上周五院會嚴格說，並沒有完成二讀程序，只是表決通過，未念二讀條文內容，且整部法也沒有完成三讀，沒有完成立法程序，現在討論賴清德何時赴立法院國情報告言之過早，還不是討論的時機。

林楚茵質疑，上周五二讀過程有程序瑕疵，照理說二讀條文要全部念過一次，結果只念部分條次，修法條文到最後一刻才放在網路公告，難道事前都不用討論嗎？二讀程序有其意義，就是要知道通過條文內容，在處理過程有瑕疵的疑義下，如何通過三讀公告實施。

民眾黨立法院黨團幹事長吳春城表示，在野黨本來都已對總統國情報告要釋出善意，同意依政黨比例派出代表，並讓總統「統問統答」，但民進黨卻一再惡意杯葛、鬧事，最後搞成這個結果。

吳春城說，只要立法院完成三讀程序，屆時的總統賴清德當然就應該要遵守法律，在就職後一個月內，也就是六月份親自到立法院做國情報告，並且依法律規定採取「即問即答」的模式進行。

國情報告 立法院 賴清德

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