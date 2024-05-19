賴清德就職隔天 國會5法再戰
準總統賴清德明就職，立法院會周二將繼續處理國會五法修法，藍營誓言力拚總統國情報告等國會改革條文三讀通過，綠營揚言若強行通過將聲請釋憲；朝野堅守防線各自備戰，立院山雨欲來，恐再爆發激烈衝突。
藍白聯合陣線力推國會改革五法，國民黨立院黨團首席副書記長林思銘昨表示，周二國民黨立委將團結一致、堅定信心，一定順利完成三讀；民眾黨立院黨團主任陳智菡也說，會力拚法案三讀。民進黨立院黨團總召柯建銘強調，會窮盡一切挽救民主，立法院職權行使法修正還沒完全結束，待完全通過後會一併聲請釋憲。
立法院上周五挑燈夜戰，朝野歷經數波肢體衝突，以及無止盡的表決車輪戰，在藍白合作的人數優勢下，表決通過將國情報告二讀，綠營一路敗陣，立法院外集結數百名公民團體、學生與民眾聲援民進黨，離去時呼籲周二繼續關注，屆時可能再於場外集結。
藍綠白周二再戰，立院人士說，國會改革五法周二未必能走完，不過「都踏進來了，不急於一時」，就算周二沒辦法完成三讀，但既然已經啟動院會討論事項程序，完成三讀是遲早的事。
針對綠營質疑未經協商就表決，立院人士說，依照立法院職權行使法第七十之一條規定，「議案自交黨團協商逾一個月無法達成共識者，由院會定期處理」，既然朝野在司法及法制委員會八日沒有達成共識，且相關國會改革五法已經逾一個月協商期，本來就可以依照議事規則在立法院會中處理二、三讀程序。
對於民進黨立委於衝突中掛彩送醫，民進黨團盤點多名綠委的傷勢，控訴國民黨施暴六大惡行，民進黨團幹事長吳思瑤昨痛斥國民黨沒有議事策略和論述能力，只會一對一鎖定民進黨立委，黨團未來將組律師團，針對謀殺行為告到底。
柯建銘強調，民進黨團不是怕表決輸，也不是仗著有釋憲，最悲痛的是在野沒收程序正義、違法表決，沒辦法好好談。
國民黨團書記長洪孟楷說，「周二是賴清德就職典禮後的隔天，就看賴清德要呈現什麼樣的國會給全國國人看」。林思銘表示，國會改革五法就是要改革國會現在的狀況，民進黨立委不斷干擾議事進行，用各種暴力攻擊議事人員、破壞公物、杯葛議事進行，到底誰在反改革、誰在阻礙國會改革，上周五的狀況非常清楚。
國民黨團總召傅崐萁表示，民進黨做賊喊捉賊，打人喊救命，「民進黨有種就告我們五十二席，我拭目以待。」
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