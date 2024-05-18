陳儀深藉史對立院發聲：沒人故意摧毀得來不易的民主

國史館今天舉辦上半年新書發表會，館長陳儀深坦言，立法院近日亂象讓民眾憂心，沒有人故意摧毀台灣得來不易的民主，呼籲藍綠雙方領導階層，回頭看看過去共同完成哪些重要事情，這是一群關心歷史、疼愛台灣的人，所表達的微弱呼聲。

陳儀深下午出席國史館上半年新書發表會暨座談會致詞時表示，海外台灣人運動在台灣民主化過程扮演重要角色，特別是解嚴後那幾年闖關回台，例如王康陸、郭正光、陳榮芳等人，他們如何從香港偷渡，在台南哪個地方上岸，回來後如何現身、被捕或押解出境，將來一定是拍成電影的好題材。

陳儀深說明，海外台灣人回台後投入選舉成功者，包括前立委蔡同榮、陳唐山、許添財，擔任政務官者如李界木、楊黃美幸等人，都是值得研究案例。

其次是義光教會口述史，陳儀深提到，2023年1月和幾位國史館修纂處人員一起去台東太麻里鄉，訪問到牧師高俊明的夫人高李麗珍，以及她的女兒和也是牧師的女婿戴明雄，接著很效率地訪問到陳福住之後的歷任牧師，他們的經歷簡直就是1980年代至21世紀，台灣人權史、政治史的縮影。

陳儀深透露，長老教會在台灣的發展淵遠流長，立基於基督信仰如何涉入台灣社會的改革，與台灣人一起受難、一起抵抗，國史館也許可以與教會合作，進行編輯出版，甚至研究發表論文、專書。

至於有關美國與台灣關係的檔案，陳儀深認為，這是理解台灣政治發展、包括對外關係史的重中之重。

他從歷史角度強調，自李登輝從副總統繼任為總統後的改革過程看，藍綠政黨也有很多合作完成的美事，包括資深民代退職、國會全面改選、總統直選、九七修憲等所確立的憲政體制，無法說100%是誰的功勞，而是一個有衝撞有退讓，猶如雙人舞的過程。

陳儀深感嘆，這兩天立法院亂象，讓民眾憂心忡忡，但民主的危機應該有民主的機制來解除，除了外部的敵人，台灣應該沒有人故意把社會弄亂，沒有人故意摧毀台灣得來不易的民主。

陳儀深呼籲，現在特別需要藍綠雙方的領導階層，回頭看看過去曾經共同完成了哪些重要的事，過去的合作是如何達成的，而不是只看到互相指責、互相破壞的一面，這是今天一群關心歷史、疼愛台灣的人聚集在這裡，藉著新書發表會所表達的微弱呼聲。

台灣大學歷史系教授陳翠蓮在座談會談及，這些海外台灣人團體間的意見與想法，都不盡相同，各自有著不同的衝突，但即便是相互對立，在關鍵時刻仍能不計前嫌地共同合作。

台北醫學大學通識教育中心教授張國城教授則肯定「美國國家安全與對臺政策檔案選譯（3）、（4）」，認為是見證台美關係史的重要文獻之一，書中首次披露美國國家安全會議的珍貴檔案，諸多內容甚至比小說情節更加引人入勝，更揭露若干不為人知的外交秘辛。