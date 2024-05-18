立院大亂鬥新影片…綠委蜂擁而上包圍「西裝險被扯破」 韓國瑜無奈神情曝光

立法院會17日處理國會改革法案，朝野立委爆發激烈衝突，民進黨立委指控國民黨團總召傅崐萁打電話調更多警察，但傅崐萁辦公室澄清，是為了救出遭禁錮的韓國瑜。國民黨立委王鴻薇晚間更進一步還原真相，在臉書上傳長達1分鐘的推擠影片，控訴民進黨立委為了不讓韓國瑜進入議場團團包圍，甚至差點扯破韓國瑜的西裝。

王鴻薇在臉書粉專上傳一段1分鐘影片，只見韓國瑜要進入議場前被團團包住，數位藍綠立委包住韓國瑜爆發推擠衝突，王鴻薇表示，「民進黨立委根本就不把韓國瑜當院長，他們還派好幾個人抱住韓國瑜，韓國瑜的西裝都快被扯破！」。

從畫面可以看到，被團團包住的韓國瑜一臉無奈，見到議場大門卻無法順利進入，藍委也頻對綠委喊話「不要抱院長！不要抱院長！」，但對手陣營的推衝攻勢仍持續。

貼文曝光後掀起討論，許多網友留言「民進黨太超過了」、「這樣算性騷擾嗎」、「國民黨、韓院長、立委們大家辛苦了加油」，藍委陳菁徽也來留言，「這就是民進黨癱瘓議事，讓立法院不能開會的可怕畫面」。

商品推薦