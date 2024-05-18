訪日行程結束返台…被問如何看待17日立院衝突 蔣萬安這樣回

立法院院會昨天審查攸關國會職權修法草案，朝野爆發嚴重衝突。台北市長蔣萬安今表示，國會改革相關內容，不管是總統到國會報告或是國會調查權，這樣的方向都支持。

立法院院會昨天審查攸關國會職權修法草案，朝野爆發嚴重衝突，多名綠委受傷；藍白立院黨團利用席次優勢，以舉手表決方式處理藍白提出的國會職權修法相關法案，院會一直進行到近深夜12時，立法院長韓國瑜宣告休息，5月21日繼續開會。

蔣萬安今天訪日行程結束，晚間抵達松山機場，被媒體堵訪時被問到如何看待藍白審法條方式與國會衝突。

蔣萬安說，國會改革相關內容，不管是總統到國會進行國事報告，或者是國會的調查權等，「我想這樣的方向我們都支持」。