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立法院17日上演全武行立委掛彩 韓國瑜晚間臉書22字發聲

中央社／ 台北18日電
立法院會17日處理國會職權修法時，朝野爆發激烈衝突。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
立法院會17日處理國會職權修法時，朝野爆發激烈衝突。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

立法院會昨天處理國會職權修法時，朝野爆發激烈衝突。立法院長韓國瑜今天表示，「尊重民主、尊重議事，務實協商、理性溝通，為立法院加油」；立法院前院長游錫堃則在臉書表示，古稀老人憨堃心痛難已。

立法院會昨天處理國會職權修法相關法案時，朝野立委爆發激烈衝突，不僅上演全武行、在野黨立委守護主席台，也罕見採舉手表決方式處理議案，至昨晚計有6位立委受傷送醫。

外媒也高度關注立院昨天衝突，路透社形容台灣是「喧鬧式民主」（rambunctious democracy），國會有時會發生打鬥事件，美國有線電視新聞網（CNN）、英國「衛報」（The Guardian）等多家國際媒體均對此報導。

對於朝野立委17日激烈攻防，韓國瑜晚間透過臉書表示，「尊重民主、尊重議事，務實協商、理性溝通，為立法院加油」。

游錫堃則在臉書貼出沈伯洋跌落摔傷照片，並表示「國會亂象、國人焦慮，國家內耗、國際訝異，古稀老人憨堃心痛難已」。

沈伯洋 游錫堃 溝通 立法院 韓國瑜

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