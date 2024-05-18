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台北大學6教授譴責國會暴力 黃國昌校內演講不尷尬：受傷的不只沈伯洋

中央社／ 台北18日電
立法院會昨天處理國會職權修法相關法案時，朝野立委爆發激烈衝突，不僅上演全武行、在野黨立委守護主席台，也罕見採舉手表決方式處理議案，至昨晚計有6位立委受傷送醫。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
立法院會昨天處理國會職權修法相關法案時，朝野立委爆發激烈衝突，不僅上演全武行、在野黨立委守護主席台，也罕見採舉手表決方式處理議案，至昨晚計有6位立委受傷送醫。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

立法院朝野立委昨天爆發激烈衝突，民眾黨主席柯文哲今天晚間表示，他要譴責民進黨當家卻帶頭鬧事，並請總統當選人賴清德，「尊重你的總統身分」，給台灣人民一個尊敬賴清德的理由，讓民眾黨有協助賴清德施政的可能。

立法院會昨天處理國會職權修法相關法案時，朝野立委爆發激烈衝突，不僅上演全武行、在野黨立委守護主席台，也罕見採舉手表決方式處理議案，至昨晚計有6位立委受傷送醫。

柯文哲晚間透過臉書表示，民進黨12年前的理想「國情報告，提問即時回答」，昨天已在立法院二讀通過，他感謝民眾黨8位立委頂著議事衝突壓力，堅持完成議案，但他要譴責執政的民進黨，不遵守立法院議事規則，當家的人不僅帶頭鬧事，還背叛初衷。

柯文哲提到，民進黨擁有權力後，不願承擔責任，過去的主張、現在不贊成，扛著「民主進步」大旗，卻不遵守多數治理的民主政治基本原則。

柯文哲指出，接下來還有國會聽證調查權、藐視國會罪、人事同意權強化、立法院正副院長記名投票等案，將在21日繼續審議，少數暴力阻擋不了民眾黨的決心，「我們不會允許台灣的民主，倒退回威權時期」。

柯文哲強調，他要正告即將上任總統的賴清德，依照法律尊重國會，台灣人民才會依照法律，「尊重你的總統身分」。「請給台灣人民一個尊敬你（賴清德）的理由，請讓台灣民眾黨有協助你（賴清德）施政的可能。」

此外，民眾黨團總召黃國昌晚間赴台北大學台北校區演講，講題是「國會改革未竟之路」，並於會前接受媒體訪問。

對於民進黨團擬針對昨天院會聲請釋憲，黃國昌說明，向憲法法庭聲請釋憲，解釋法規是否違憲，這是依法應有的權利，他予以尊重。

至於有群眾發起21日到立院集結「阻止國會濫權法案三讀」，黃國昌回應，台灣是自由民主法治國家，尊重每個人表達意見自由，但若要指責國會濫權，可能需要具體說清楚。

媒體詢問，台北大學有6位教授、副教授與助理教授發起連署，嚴厲譴責國會暴力，今天來綠委沈伯洋任教的台北大學演講是否會尷尬；黃國昌答「不會啊」，因為大家都反對國會暴力，且昨天受傷的立委，也不是只有沈伯洋。

台灣民眾黨 國會改革 柯文哲 民進黨 沈伯洋 立法院 賴清德 黃國昌

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