立法院昨爆衝突 鄭文燦：不討論就盲目表決是不好示範

行政院副院長鄭文燦今天表示，每個政黨都有表達意見的權利，不管誰主導都應顧好程序才叫做國會改革，若不用討論就盲目表決，這是不好的示範，希望台灣民主品質可以維持。

民進黨不分區立委郭昱晴桃園服務處下午舉行開幕茶會，立法院昨天處理國會職權修正相關法案爆發衝突，鄭文燦會後接受媒體聯訪表示，希望民主政治能夠有充分的討論，公共討論是民主最可貴的價值，而不是用暴力表決，如果國會改革不需要討論都逕付表決，這不是改革，這是反改革。

鄭文燦說，每個政黨都有表達意見的權利，多數意見固然可主導議事，但議事按照制度還是不可迴避的責任，要做民主政治最好的示範，即便要通過的版本，不管是那個政黨主導都應顧好程序，這才叫做國會改革，若國會改革不用討論就盲目表決，人民也不知道在表決什麼法案，這樣是不好的示範，希望回到議場、講道理的原則上，讓台灣民主品質可以維持。

鄭文燦指出，總統應立法院邀請，到立法院做國情報告，這是依照憲法的義務，但憲法對於立法委員是否有對總統質詢權，憲法並沒有即問即答的規定，這部分需未來釐清尋找出最好的方式。

鄭文燦說，總統當選人賴清德也表達會按照憲法規定，到立法院去發表國情報告，基本憲法上的規則一樣要遵守，但是形式部分，立法院可做更充分、完整的討論，讓國情報告可以發揮應有的價值，畢竟行政院對立法院負責，立法委員有質詢權，行政部門官員有備詢的責任與義務，這是憲法的基本精神，但沒有擴及總統是事實。

郭昱晴表示，昨天在立法院是完全沒有程序正義這件事，國民黨跟民眾黨以非常粗暴、粗糙、草率的方式舉手表決，席間她向立法院長韓國瑜喊話「你是中華民國立法院院長，更不是人大代表的院長」，當5名立委受傷送急診，她不了解院長怎麼還能坐在主席台粗暴主持表決，「硬要通過所謂的國會改革法、你們的黑箱條款」，令人痛心遺憾，居然民主開倒車到這樣地步。