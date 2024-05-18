朝野攻防罕見舉手表決 立院前秘書長籲三黨冷靜：非常手段恐生爭議

立法院會昨天處理國會職權修法相關法案，罕見採舉手表決方式處理議案。立法院前秘書長林志嘉表示，過去8年院會都用表決器表決，昨天顯然是非常手段，但舉手表決有其限制，恐衍生爭議。林志嘉呼籲，三黨應冷靜下來，互相退讓才能讓國會重新運轉。

立法院會昨天處理國會職權修法相關法案時爆發激烈衝突，不僅上演立委全武行、在野黨立委守護主席台，也罕見採舉手表決方式處理議案。民進黨團質疑，整個程序有包含事前不知藍白共提版本條文內容、舉手表決人數不一，且未經朝野協商及逐條討論就強行表決等爭議。

不過，民眾黨團今天反駁，民進黨團是想在表決時創造兩難，若立委回到座位用表決器，民進黨立委就準備癱瘓議事。

林志嘉曾擔任過8年立法院秘書長，協助前立法院長游錫堃主持議事。他今天向中央社記者表示，一般來說，法案會經立法院委員會逐條討論，若還有一些沒共識部分，就送交立法院院長召開朝野協商；協商後有共識，就依共識處理，若實在沒辦法取得共識，朝野黨團也會簽名同意採表決處理。

林志嘉指出，若條文沒有共識擬直接處理，就需依照程序進行，條文會一條一條開放大體討論、逐條討論，且不會限定登記人數；但若採此程序，實務上就會變得複雜且時間冗長，因此過去若碰到類似情形，就會希望黨團再進行協商。

談及昨天立法院採用舉手表決，林志嘉說明，過去8年院會都是用表決器，因為表決器是「記名表決」，結果都可從螢幕顯示清楚；從昨天院會狀況看，顯然是非常手段，且包含在場人數、贊成反對人數，每一次的表決都會有變動，未來恐受到很多質疑與挑戰。

林志嘉也解釋「記名表決」的原因，根據議事規則，贊成者才能提復議，但舉手表決無法確認哪一位立委贊成或反對，因此也不知道誰有資格提復議；他對昨天的院會處理方式感到意外，恐衍生爭議，甚至抹殺後續的議事程序。

林志嘉提到，朝野之間目前幾乎沒有信任，都在互相傷害指責，這並非好現象，建議立法院長韓國瑜及執政黨應促進朝野多溝通，彼此要有最基本體認，並在底線上攻防，這樣朝野才能彼此信服。

林志嘉坦言，目前未看見哪個政黨有所退讓或檢討，但其實應想想有無其他方式，可在議事規則和處理方式讓步，例如國民黨是多數黨、表決都可過關，或許在委員會審查時不要全部沒收；民進黨既然是少數、表決會輸，也可承諾不會占領主席台。

林志嘉建議，他雖已不在立法院工作，但三黨仍應冷靜下來，儘管對方有些不對，但盡量能夠彼此妥協，讓國會運轉產生效果，否則未來會不知道該如何解開這個結。