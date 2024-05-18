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立院審國會職權修法 北律：立法程序斲傷台灣民主

中央社／ 台北18日電
立法院長韓國瑜提出記名按鈕表決改以「舉手表決」動議。聯合報系照片／記者林俊良攝影
立法院長韓國瑜提出記名按鈕表決改以「舉手表決」動議。聯合報系照片／記者林俊良攝影

台北律師公會今天表示，國會妥善發揮功能為民主國家基石，程序正義、實質討論、妥適審查為國會發揮功能前提，昨天立法程序斲傷台灣民主國家根本，在野法曹表達高度的憂慮。

台北律師公會今天發布聲明指出，5月17日，立法院多數陣營就立院職權行使法、刑法藐視國會罪、花東交通3項總額逾新台幣2兆元的特別條例等案，於未經實質討論、欠缺程序正義的情形，以人數優勢強行表決通過部分條文，深表遺憾。

聲明指出，於立法過程中，國會多數陣營將非其陣營的版本擱置於委員會，另一方面，就多數陣營所提出的版本，則於委員會中規避審議，未經逐條審查即以人數優勢全條文保留，而後續朝野協商也淪為過場，各法案立法程序中全然未經妥善審查。

北律表示，此次修法，除涉國會調查權、聽證權、總統赴立院國情報告方式等重大憲政議題外，也包括立法院以特別條例提出總金額逾2兆元的高度爭議交通建設，但審查過程不僅缺乏各政黨的實質討論，甚至也未將草案內容公告周知，已完全剝奪人民對重大議題參與審議的對話機會，且院會表決過程更經立法院長裁示以逾30年未使用的「舉手表決」方式，議事程序紊亂，違反程序正義。

北律指出，國會代表民意，同時也肩負人民的期待，在多元包容的台灣社會，民主的真諦在於對話與審議，民主是台灣的驕傲，也是台灣人的信念，堅信台灣民主的韌性，促進民主法治為律師的使命，深刻期許國會本於憲法職責，妥善立法。

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