綠批打電話要求增派警察 傅崐萁：報警救被禁錮的韓國瑜

立法院昨天處理國會職權修正相關法案，國民黨團總召傅崐萁遭指當著民進黨團幹部面前打電話要求更多警察。傅崐萁辦公室今天表示，民進黨昨天禁錮立法院長韓國瑜，傅崐萁身為黨團總召，立即報警要求將韓國瑜救出，排除那些正在禁錮韓國瑜的民進黨立委。

立法院昨天處理國會職權修正相關法案，引發激烈朝野衝突，民進黨立法院黨團今天召開記者會，黨團幹事長吳思瑤表示，傅崐萁當著她、民進黨團總召柯建銘、民進黨團書記長莊瑞雄的面打電話，清楚聽到傅崐萁說「給我調多一點警察來，給我派多一點警察來」。吳思瑤指出，傅崐萁事後也沒有否認，但他辯稱說是在報警。

對此，傅崐萁辦公室回應表示，民進黨昨天下午以最惡質手段，禁錮韓國瑜並限制其人身自由，手段極其卑劣無恥、毫無底線。民進黨團將禁錮韓國瑜視為籌碼，以此恐嚇威脅韓國瑜必須將院會休息且停止表決，讓人懷疑此暴力計畫是否就是準總統賴清德所提「反守為攻」的一部分。

傅崐萁辦公室指出，傅崐萁身為國民黨團總召，也與韓國瑜同時被禁錮在院長室不得出入後，立即報警要求將韓國瑜救出，排除那些正在禁錮韓國瑜及限制人身自由的民進黨立委。

傅崐萁辦公室也提到，針對民進黨稱「當學生集結於大門之外時，傅崐萁要求警方攜帶棍棒盾牌」等事，這就是胡說八道，做賊心虛喊救人，傅崐萁保證沒有針對昨晚抗議一事發表過任何建議。台灣是民主多元的社會，各種聲音的應該都有表達的管道，都予以尊重包容，民進黨不要抹黑造謠、無中生有。