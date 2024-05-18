遭鍾佳濱「飛撲襲臀」 陳菁徽回辦公室收韓國瑜1禮物感動了

立法院會昨（17）日舉辦國會改革法案，席間朝野立委展開肉搏戰，導致藍綠立委共6人掛彩送醫。其中，民進黨立委鍾佳濱一度躍上主席台，遭國民黨立委陳菁徽攔截後，竟直接熊抱其大腿，並將陳從桌上撂倒。對此，陳菁徽今日凌晨在臉書表示，回辦公室後看到韓國瑜、副院長江啟臣，以及藍委顏寬恒送的鮮花及水備感溫馨，會努力讓陽光照進國會。

立法院昨上演一場表決大戰，鍾佳濱翻身上桌、衝向主席台，擋在韓國瑜前的陳菁徽試圖上前阻攔，卻反被鍾一把抱住大腿、臀部，兩人因此失去重心，雙雙跌落桌下，一旁的韓國瑜也被嚇壞。

針對鍾佳濱的行為，陳菁徽痛批，「嚴厲譴責暴力行為，更譴責這種噁男飛撲女性委員的行徑」。鍾佳濱則對此數度道歉稱因為踩到紙而滑倒，發生時間很短，不知道是抓到誰，但仍強調面對台灣的民主，該奮力來捍衛。

陳菁徽今日凌晨1點多在臉書發文，「今天真的是驚魂未定，結束後國民黨團委員一起將議場盡力回覆原狀，我腰背實在太痛了，只好幫忙擦擦桌子整理。」而在回辦公室才發現韓國瑜、江啟臣，和顏寬恒送的水果禮盒與鮮花，以及許多同黨戰友們今天的臉書聲援。

同黨戰友的支持與鼓勵讓陳菁徽備感溫馨，直呼：「大家今天辛苦了！我們努力讓陽光照進國會、讓自由民主不被民進黨勒索、讓國會不要再有性騷擒抱摔委員的事情發生。」而昨陳菁徽遭鍾佳濱熊抱、撲倒在地後，韓國瑜下午就已親自向陳表達關心，陳菁徽隨後也將照片分享在限時動態。