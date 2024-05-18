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當年太陽花熱血衝立院…他問「為何今晚在家」？網揭2大關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
立法院院會17日進行國會改革相關法案表決，朝野立場不同，藍、綠、白立委數度發生肢體衝突。 記者許正宏／攝影
立法院院會17日進行國會改革相關法案表決，朝野立場不同，藍、綠、白立委數度發生肢體衝突。 記者許正宏／攝影

立法院日前爆發嚴重衝突，導致多名立委送醫，會議甚至開到凌晨12點才結束，約有400名學生與民間團體在現場。對此，有網友好奇「當年太陽花衝立法院的人，為什麼今晚在家裡？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「當年在立法院的你，為什麼今晚在家」為題，指出立法院因國會改革法案，爆發嚴重衝突，自己身邊的覺青好友都特別「路過」立法院，但和當年太陽花學運相比，人數減少很多，好奇「當年有衝立法院的人，為何今晚選擇待在家裡？10年發生什麼改變，讓你不再關心？」。

貼文一出後，多數網友點出2大關鍵，分別是「執政黨」以及「法案性質差異太大」，紛紛表示「去抗議在野黨也太好笑」、「執政黨抗議在野，有哪個國家這麼玩」、「執政黨杯葛在野黨，然後叫學生在大門外唱島嶼天光，真是魔幻」、「完全執政8年好意思」、「說的都很理想很美，結果完全執政8年物價暴漲，薪水也追不上」、「跳票8年，先把政見都兌現好嗎」。

此外，也有部分網友認為，這次國會改革法案，和當年太陽花學運性質差太多，紛紛回應「當年服貿是關係到兩岸，這次都是內政，性質差太多」、「性質差太多了，不論是法案還是朝野立場」、「當年有芒果乾，現在飛彈過去都還歌舞昇平」。

國會改革 太陽花學運 服貿 立法院

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